Aéreas presionan al Gobierno para que defina fecha y condiciones de la vuelta de los vuelos

Para poder planificar la operación y alentar la demanda, de cara al reinicio de vuelos tras la pandemia , las compañías aéreas exigieron este jueves al Gobierno la necesidad urgente de certezas, no sólo sobre la fecha de despegue, sino también sobre las condiciones en las que van a volar, los protocolos y los destinos.

El viernes habrá una reunión final entre organismos gubernamentales en Ezeiza para “limar los últimos detalles del protocolo para toda la actividad, que ya fue aprobado por (el Ministerio de) Salud, y será presentado al Ejecutivo. Cuando tengamos el ok, será presentado a toda la industria aerocomercial, para impulsar la actividad económica", dijo Paola Tamburelli, titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC ), en el webinar "Argentina: listos para el despegue", organizado este jueves por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

"La ANAC promueve el reinicio de los vuelos cuanto antes. Pero, por motivos sanitarios, la autoridad de Salud es quien define el cómo y el cuándo”, se apuró a aclarar la funcionaria durante el evento, en el que también participaron empresas del sector, como Aerolíneas Argentinas , Flybondi , JetSmart , Lufthansa, Aeropuertos Argentina 2000 y AmCham, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina.

Tamburelli aclaró que la reanudación de vuelos internacionales “dependerá de la apertura de fronteras de cada país”, pero, a nivel doméstico, “la situación por la pandemia varía de una provincia a otra, con lo cual se prevé que las autoridades provinciales podrán permitir o no los vuelos localmente”. Lo cual genera más incertidumbre al sector, de cara al nuevo despegue.

En rigor, este webinar estaba planeado para el 12 de agosto pasado, pero se postergó al correrse la fecha de reanudación de vuelos de septiembre a octubre, que aún sigue sin confirmarse oficialmente.

Durante el encuentro virtual, las empresas coincidieron en que es necesario en forma urgente conocer los protocolos y la fecha de reinicio para empezar a programar los vuelos y, también, comunicar a los pasajeros sobre el reducido riesgo de contagio en los aviones, ofrecerles promociones, flexibilidad y garantizarles que los vuelos se van a concretar, para que se animen a comprar pasajes y viajar, de modo que el transporte aéreo sea el motor de la recuperación económica del país pospandemia.

La mayoría de los participantes destacó que las definiciones deben darse ya, porque la industria no puede esperar más.

Gonzalo Pérez Corral, CEO de JetSmart Argentina, fue uno de los más categóricos a la hora de plantear estas cuestiones. “Hay que conservar este sistema inclusivo, federal y democrático (que aportamos las low cost ), para que más gente pueda viajar en avión. Pero para eso se necesitan certezas. Por ejemplo, saber de qué aeropuerto vamos a operar, si seguirá funcionando El Palomar o si también podremos hacerlo de Aeroparque con la empresa que adquirimos recientemente (Norwegian). No es lo mismo volar de El Palomar, Aeroparque o Ezeiza. Para que vengan inversores al país, que generen empleo para poner al país de pie. Deben saber que los acuerdos se van a respetar”, destacó.

Al respecto, Mauricio Sana, CEO interino de Flybondi, recordó que, a las incertidumbres por el Covid-19 , se sumaron otras.

“La facturación del sector fue casi cero desde marzo y hubo generadores de incertidumbre adicionales, como AA2000 pidiendo el cierre de El Palomar. Tenemos muchas dudas que hacen más difícil extender y proyectar nuestra demanda de pasajeros”, aseguró.

"Debemos tener una definición clara de las condiciones de reinicio, más allá de la fecha. Se necesitan beneficios a nivel económico, créditos de combustible y flexibilizar el pago de ciertos tributos para reiniciar más rápido, porque entendemos que nuestra actividad es el motor del recuperación económica”, dijo Sana.

Agregó que los objetivos a cinco años de Flybondi se mantienen, si bien por la pandemia “tenemos un retraso de un año en el cumplimiento de esas metas. Esperamos poder retomar el crecimiento de nuestra flota desde el segundo semestre de 2021, pero eso dependerá de que esté resuelta la pandemia, que haya vacuna”.

Según proyecciones de IATA a nivel global, los vuelos domésticos recuperarían el nivel de 2019 en 2023 y los internacionales, en 2024. Pero, para eso, es necesario trabajar en la reactivación de la demanda basados en certezas.

Según Aerolíneas Argentinas, esos tiempos podrían acortarse, a nivel local. “El nivel de incertidumbre es alto a nivel global. Pero trabajamos con ciertas hipótesis. Si se avanza en la lucha contra el Covid-19, para el segundo semestre de 2021, el mercado doméstico y el regional podrían estar recuperado, con un nivel de demanda similar al de 2019”, comentó Pablo Ceriani, presidente de la aerolínea de bandera. Y agregó que, tras la pandemia, el operador estatal seguirá impulsando el negocio de carga como generador de ingresos.

Desde Lufthansa, en tanto, destacaron la necesidad de reorganizar la reactivación de manera escalonada, ante la mayor crisis del sector en la historia.

“La situación de cada país es diferente y, si no están dadas las condiciones de regreso, es un riesgo, por las compañías pueden decidirse por otro destino. A fin de año, Lufthansa quiere estar cubriendo el 70% de los destinos internacionales y nuestra intención es volver con tres frecuencias semanales a la Argentina en la última semana de octubre o primera de noviembre, y una de Swiss, desde Zurich, operada por Edelweiss Air. Son menos que antes, pero tenemos la voluntad de volver como grupo a la Argentina”, destacó Luis Monreal, gerente general de Lufthansa para la Argentina y otros países del Cono Sur.

Todas las aéreas destacaron, además, que el riesgo de contagio en un avión es muy bajo. “En los vuelos de repatriados y especiales, sólo hubo dos casos de contagio y no sabemos si fueron dentro del vuelo o por transmisión comunitaria. El transporte aéreo es muy seguro para viajar”, destacó Ceriani, de Aerolíneas.

Al respecto, Daniel Ketchibachian, CEO de AA2000, comentó: “No hay evidencia tampoco que los aeropuertos sean foco de contagio. Los pasajeros se adaptaron rápidamente a los cambios. Ya están los bares y restaurantes funcionando con take away, también los free shops y hoy abre el primer salón VIP”. Y destacó la necesidad de articulación público privado para que se recupere la actividad económica, el turismo y los negocios

Por último, tras mencionar que la caída sufrida por el comercio entre los Estados Unidos y la Argentina por la pandemia, Alejandro Díaz, CEO de AmCham, destacó que “la Argentina necesita certidumbre sobre la reactivación; esperamos que la reapertura progresiva a la mayor brevedad, sumando al nuevo rol que las aéreas tuvieron durante la pandemia, hay que acelerar el retorno de los vuelos. Su recuperación dependerá de la implementación rápida de decisiones”.