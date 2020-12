Además de u$s 25 M para exportarle granos a China, Syngenta pondrá u$s 10 M en proveedores locales La empresa anunció su plan de inversiones. El monto destinado a sus plantas de semillas se ejecutará hasta 2022. En tanto, el año que viene, desembolsará el resto para sustituir importaciones y llevar del 50% al 80% su abastecimiento doméstico. Iniciará en enero sus embarques de soja a China: 1,2 millón de toneladas, por u$s 500 millones