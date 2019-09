AT&T podría vender DirecTV

El gigante de telecomunicaciones estadounidense AT&T está considerando deshacerse de la división de televisión por satélite DirecTV, según informó este jueves The Wall Street Journal.

Si la operación se conforma, sería un importante cambio de rumbo para AT&T después de varios años en los que el director ejecutivo de la compañía, Randall Stephenson, transformara la empresa en un conglomerado mediático.

La compañía, apunta The Wall Street Journal está considerando varias opciones, entre ellas convertir DirecTV en una empresa pública separada o combinar los bienes de DirecTV con los de Dish Network Corp, su competencia directa.

No obstante, AT&T, siempre según este diario, podría decidir quedarse con la división, puesto que pese al declive que está experimentando la televisión por cable frente a plataformas digitales como Netflix o HBO, sigue contribuyendo un considerable volumen de beneficios.

AT&T compró DirecTV en 2015 por u$s 49.000 millones y, en la actualidad, este servicio de televisión via satélite está siendo analizado en detalle después de que el inversor Elliot Management revelara una inversión de u$s 3200 millones y pidiera cambios estratégicos.

En concreto, señaló que AT&T debería deshacerse de DirecTV.

En cuanto a la posible fusión de DirecTV y Dish Network, existe un posible problema con las regulaciones de los Estados Unidos, a la vez que recuerda que cuando el predecesor de Dish y el antiguo propietario de DirecTV intentaron unirse en 2001, la acción fue bloqueada por las autoridades.