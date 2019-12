AGD busca levantar u$s 7,5 millones para terminar una nueva terminal portuaria

La terminal portuaria de Timbúes está en su etapa final de construcción y, para darle las últimas puntadas, Aceitera General Deheza (AGD) buscará levantar u$s 7,5 millones a través de Obligaciones Negociables. El proyecto, el cual desarrolla en forma asociada con Bunge, le permitirá ampliar su capacidad logística en el país.

De acuerdo con lo consignado por La Voz, la compañía cordobesa lanzará una tercera serie de su programa de emisión de ON simples. El principal objetivo de la inyección de capital será financiar el último tramo de la obra en la localidad santafesina. Una vez terminada habrá implicado una inversión de u$s 124 millones. Desde la firma, señalaron que esperan que la misma sea inaugurada pronto.

El proyecto había sido anunciado a comienzos de 2017 por el presidente comunal de Timbúes, Amaro González, quien confirmó que la construcción de la nueva terminal portuaria demandaría una inversión cercana a los u$s 150 millones.

Este espacio servirá como puerto de barcazas, para su carga y descarga, y también tendrá con un depósito de almacenamiento de cereales y subproductos agrícolas. A su vez, contará con una playa de camiones con capacidad para 1200 vehículos diarios, mientras que los silos podrán almacenar cerca de 6 millones de toneladas por año.

Por su parte, según lo detallado por el medio provincial, las ON vencerán el 3 de marzo de 2022 y ofrecerán una tasa Libor a 180 días más 525 puntos básicos. En marzo de 2017, la compañía ya había completado parte del financiamiento de la obra con la misma herramienta. Por aquel entonces, emitió ON por u$s 114 millones, que sería utilizado en un 50% para el proyecto de Timbúes.

La firma creada en 1948 es una de las principales exportadoras de granos del país. Según un ranking elaborado por la consultora Zeni, en los primeros cuatro meses del 2019 se ubicaba en el cuarto lugar, detrás de Cargill, ADM y Bunge, con el 10,4% del share. Asimismo, cuenta con una importante pata logística con dos servicios portuarios: Terminal 6 SA, en el Puerto General San Martín; y Guide SA, ubicado en Rosario. En tanto, en su unidad de producción, elabora aceites, rocíos vegetales y aderezos.