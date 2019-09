AB InBev captó u$s 5000 millones en su salida a la Bolsa de Hong Kong

La cervecera AB InBev colocó la Oferta Pública Inicial (OPI) de su unidad Asia-Pacífico en el extremo inferior de su rango meta y recaudó cerca de u$s 5000 millones, lo que indica que los acuerdos previstos en Hong Kong podrían necesitar valores más moderados para tener éxito debido a protestas que han inquietado a los inversores.

Anheuser-Busch InBev NV (AB InBev), la mayor cervecera del mundo, relanzó la OPI este mes, luego de que en julio canceló sus planes de una mayor salida a bolsa de la unidad citando "varios factores, incluidas las condiciones predominantes del mercado".

La OPI de Budweiser Brewing Company APAC Ltd es la segunda mayor a nivel global en lo que va de este año, sólo superada por la salida a bolsa de u$s 8100 millones de Uber Technologies Inc en mayo, mostraron datos de Refinitiv.

AB InBev, cuya cartera de más de 50 marcas de cerveza incluye a Stella Artois y Corona, dijo que la OPI se colocó a 27 dólares hongkoneses (3,44 dólares estadounidenses) por acción, en el extremo inferior de su rango estimado de 27 a 30 dólares hongkoneses, confirmando lo que habían dicho fuentes a Reuters.

La nueva OPI de AB InBev excluye sus operaciones en Australia, que acordó vender al japonés Asahi Group por u$s 11.000 millones poco después de que desechó la salida a bolsa previa.

En tanto, Topsports International Holdings, la unidad de vestuario deportivo de la minorista de calzado china Belle International, lanzó el martes una OPI en Hong Kong de hasta u$s 1200 millones, según datos vistos por Reuters.

Las salidas a bolsa de AB InBev y Topsports están entre varias OPIs recientes que son vistas como una prueba a la confianza de los inversores luego de las protestas contra el gobierno de Hong Kong, que han afectado a la ciudad durante cuatro meses y han presionado al mercado bursátil.