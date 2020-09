La cerveza artesanal Rabieta ya se exporta a China y seguirá con EE.UU., Uruguay y España

Rabieta, cervecería artesanal que fundaron ex ejecutivos de Quilmes y de CCU, empezó a exportar a China.

El lunes 21 de septiembre, salió hacia ese país uno de los tres containers programados, que, en total, sumarán 150.000 latas, entre las variedades Golden, Red Honey, Red Irish y Red IPA.

Una vez consolidada la distribución en las ciudades de Shanghái y Hong Kong, la expansión continuará por Henan y Cantón.

Rabieta fue creada hace tres años. Comenzó con una producción de 12.000 litros por mes en su brewhouse, ubicado en el Hipódromo de Palermo. Hoy cuenta, además, con una cervecería en Pilar, con capacidad para producir más de 200.000 litros por mes en 11 estilos diferentes. Actualmente, Rabieta se vende en las principales cadenas de supermercados y se distribuye a todas las provincias del país.

Mirá también Aceleradora que es socia de Coca-Cola y Arcor entra al capital de una empresa de Uruguay Overboost, la aceleradora que gerencia el fondo Kamay, compró una participación minoritaria de Arion. A cambio, su nuevo activo será el socio de preferencia para el desarrollo tecnológico y de sus clientes. Además, trabajará con las demás start-ups en las que invierta

Uno de sus fundadores, Miguel De Achával, comentó que, con sus socios, ya tienen en carpeta otros destinos: los Estados Unidos, Uruguay y España.

"La cuarentena nos obligó a redoblar esfuerzos", declaró el emprendedor, que fundó el proyecto junto a Tomás Fellner, ex director de Trade Marketing en Quilmes; Rubén Diciero, maestro cervecero y ex gerente Industrial en Quilmes; Gustavo Schickendantz, ex vicepresidente de Marketing e Innovación en Heineken para el continente americano; Guido Muhr, ex gerente de Planta en Cervecería Boliviana Nacional; y Sebastián Mackinnon, ex managing director en Diageo Guiness para América latina.