Inventaron un delivery de envases retornables y ya funciona en CABA

Formar parte de una gran empresa permite conocer el rubro de cerca e identificar nichos de negocios en los que, quizá por una cuestión de tamaño, a la firma le cuesta un poco más operar. Fue así como tres empleados de Cervecería y Maltería Quilmes crearon Birreto, un servicio de delivery para retirar envases de cerveza acumulados en los hogares de los consumidores. Comenzaron a operar hace pocas semanas en la Ciudad de Buenos Aires, lo llevan a cabo de manera independiente a la compañía, y prevén expandirse con el ritmo de la demanda.

“Notamos que había una necesidad porque mucha gente le da valor a la botella retornable, sin embargo, muchas veces, no se ocupa de devolverla al comercio, ya sea por falta de ganas o porque no planea con anterioridad la ida al supermercado”, señala Odile Gostanian, cofundadora del proyecto junto a Martín Guzzetti y Daniela Bravo, en diálogo con El Cronista.

La plataforma comenzó a tomar forma hace poco más de tres meses. Durante ese tiempo, trabajaron intensamente con una investigación de mercado sobre el negocio de delivery, además de encuestas para conocer la relación de los consumidores con la retornabilidad. “Muchas personas compran la botella retornable y la guardan en la casa”, expresa. Para desarrollar el proyecto, dialogaron con varias de las aplicaciones conocidas de reparto de comida para entender este rubro.

Por el momento, Birreto funciona solo a través de WhatsApp y de redes sociales, pero no descartan desarrollar una aplicación en el corto plazo. El consumidor coordina directamente un horario y locación para entregar las botellas, a cambio de un fee fijo de $ 40 por el servicio.

A cambio, puede recibir créditos en la tarjeta Vale, lanzada en enero de este año por Quilmes para ‘digitalizar’ la retornabilidad de los envases. No obstante, este plástico opera como una prueba piloto en Mar del Plata y se espera que recién en septiembre llegue a territorio porteño. Por eso, hasta que Vale arribe a CABA, los emprendedores se encargan de intercambiar botellas vacías por llenas, del portfolio de la marca, al mismo precio que en los supermercados.

Son los propios socios los que, actualmente, coordinan y llevan a cabo el servicio, aunque una vez que tengan el proceso más aceitado, planean ampliar el equipo. “No queremos tercerizarlo para que el servicio no empiece a flaquear, porque creemos que apenas esto sucede, la gente no te vuelve a llamar”, apunta.

Antes de lanzar el proyecto, los emprendedores hablaron con su compañía empleadora y recibieron el aval de la misma. “Lo vieron como algo a futuro para agregarle a Vale, además nos aportaron mentoreo”, afirma Gostanian. Y agrega: “Nos apoyan y buscamos que el emprendimiento se desarrolle con la empresa. Más adelante queremos buscar alianzas, como lo hacen las apps de delivery”. El trío fundador aportó la inversión inicial que se destinó a generar las piezas y los contenidos para difundir el emprendimiento.

Si bien en un comienzo mantuvieron reuniones con las aplicaciones de reparto que ya operan en el mercado, como Rappi, Glovo y PedidosYa, para pensar un lanzamiento de manera conjunta, luego optaron por hacer una primera prueba en solitario para ver si el negocio funcionaba. “Las apps no tienen desarrollada la logística inversa pensando en un viaje que sea de una dirección fija a una variable, PedidosYa la está desarrollando pero no queríamos seguir demorando el proyecto y preferimos avanzar para empezar a tener resultados”, detalló.