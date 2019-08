Inclusión laboral: primero los jóvenes

Si el desempleo general alcanzó 10,10%, en el primer trimestre de 2019 según el Indec, el de los jóvenes de 15 a 29 años fue mucho mayor en el mismo período: de 18,5% para los varones y de 23,10% para las mujeres. Si se cruzan estas cifras con las de pobreza registradas en último trimestre de 2018 donde casi 40% de los jóvenes de esta franja etaria es pobre, el panorama es desalentador. "En el extremo de mayor vulnerabilidad y exclusión están las mujeres jóvenes de los hogares de menores ingresos", afirma Jorge Figueroa, director de Sostenibilidad de Randstad. Y si la desocupación en los jóvenes es un problema -más de la mitad de los desocupados son menores de 29 años- la informalidad laboral no es menos importante ya que llega al 60% en este segmento, lo que impacta negativamente en la futura carrera laboral. "La informalidad es tan grave como el desempleo: implica menores salarios, horarios extendidos, mayores riesgos laborales y falta de protección social, sin beneficios ni cobertura de salud para el trabajador y su familia. Los jóvenes, en el mediano y largo plazo, tendrán mayor dificultad para acceder a un empleo registrado, no cuentan con antecedentes laborales verificables y no accederán a la jubilación", explica Figueroa. Los jóvenes de bajos recursos especialmente, ven incrementada su vulnerabilidad cuando deben aceptar condiciones laborales desventajosas. "También se encuentran con requerimientos de experiencia técnica y formación que no condicen con las posibilidades de la edad: las empresas debemos ofrecer mayores posibilidades de acceso al primer empleo", afirma Figueroa.

Para Pablo Liotti, gerente de Sustentabilidad de Adecco, "el joven que consigue un trabajo lo hace mayoritariamente bajo contextos de informalidad y hay temas determinantes en contextos vulnerables como carecer de dinero suficiente para trasladarse durante el primer mes de trabajo o no poder coordinar los horarios para atender cargas de familia, lo que provoca ausentismo laboral y abandono del puesto", explica.

Un empleo con derechos

Jóvenes mujeres, de bajos recursos, madres, o jefes o jefas de hogar. Esa es la prioridad de contratación en Arbusta, la firma que acompaña el proceso de transformación digital de empresas de primera línea, como Mercado Libre, Disney o Valtech, dando servicios de gestión e interacción digital, testing de software de aplicaciones web/mobile y machine learning, implementando algoritmos mixtos entre humanos y bots,además de hacer desarrollos front end iniciales entre otros servicios que brinda. "Descubrir las barreras con las que se encuentra un individuo en la búsqueda laboral para superarlas es nuestra misión", dice Virginia Carena, directora de Capital Humano de la firma que ya emplea a unas 300 personas en Argentina, Colombia y Uruguay. El 90% de sus empleados es centennial, jóvenes de sectores vulnerables de 18 a 28 años a quienes no les piden secundaria completa, no poseen formación terciaria y/o universitaria, ni experiencias previas de trabajo formal, ni conocimientos teóricos-prácticos sobre la industria IT y sus servicios. En cambio, les ofrecen desarrollo continuo y adaptabilidad a su ritmo de aprendizaje, comenzando con capacitaciones virtuales, luego presenciales y evaluando los progresos de forma continua y empática. A partir de ese momento, se habilitan otras instancias de entrenamiento.

Con acompañamiento pedagógico, se conforman duplas con jóvenes avanzados en los conocimientos requeridos por el proyecto y quienes se incorporan. "Durante este período están acompañados por tutores, que son quienes ya cuentan con experiencia en proyectos, además de desarrollar habilidades para formar a otros", explica Carena. Trabajar en Arbusta es la primera experiencia laboral formal para estos jóvenes a quienes "se los observa desde sus potencialidades y se los acompaña en situaciones que puedan obstaculizar su desarrollo personal. Así se genera igualdad en el acceso y se fortalecen derechos que les son inherentes, pero de los cuales no gozaban en su totalidad, como finalización de estudios, mejora habitacional, desarrollo integral, participación, acceso a la información y libertad de expresión, entre otros", cuenta Carena.

Capacitar para incluir

Articular con ONGs y también con el Estado para trabajar en la inclusión, equiparar oportunidades y mejorar la empleabilidad de los jóvenes es la fórmula que siguen varias empresas para, a la vez, diversificar su fuerza de trabajo. En el caso de Despegar, el programa ´Capacitar para Despegar forma talentos en Barrio 31´ y fue diseñado por empleados de la firma junto a la Secretaría de Integración del GCBA en función de las necesidades del mercado IT local. "Así, cumplimos el objetivo de darles a los egresados herramientas para que puedan tener una salida laboral de calidad e insertarse en el mercado actual en cualquier compañía de tecnología", explica Juan Pablo Alvarado, director de Legales de la firma. Es un curso de capacitación en software y habilidades socioemocionales dirigido a 15 jóvenes con secundario y habilidades de programación y junto a Reciduca, la ONG que guía a los egresados en la búsqueda de empleo, Despegar aporta factor humano, computadoras y becas durante seis meses. Se involucraron más de 80 mentores, empleados de Despegar, quienes dictan las 44 clases regulares en el barrio y 10 sesiones de clases de apoyo en las oficinas de la firma. "Uno de los jóvenes que participó de la primera iniciativa el año pasado, hoy forma parte de nuestro programa de formación para empleados de IT", cuenta Alvarado.

La fundación Pescar, por ejemplo, dispone sus centros de Capacitación en empresas donde los jóvenes adquieren competencias técnicas y sociales junto con experiencia laboral en un ambiente corporativo. La experiencia de Volvo Trucks en el Centro Pescar que mantiene es beneficiosa para todas las partes involucradas. "Gracias a nuestros voluntarios, capacitamos a los jóvenes en competencias técnicas y Pescar los ayuda a pensar cómo pueden desarrollarse en el mercado laboral, una vez terminada la escuela secundaria", explican desde la firma. "Son jóvenes con muchas desventajas; por ejemplo, muchos de ellos tienen padres que no tuvieron nunca empleo formal, historia de trabajo infantil o de abandono y reinserción en la escuela", cuenta.

Entrenar para la empleabilidad fue el objetivo de Randstad junto al Gobierno de CABA. Así capacitó en el Barrio 31 a 1.000 personas en entrenamiento para la empleabilidad con el taller ´Mi Primer Empleo´; más de la mitad participaron de al menos un proceso de selección y cerca de 300 fueron contratadas. La firma también trabaja en PILA -Programa de Introducción Laboral Acelerada- en el barrio La Juanita, La Matanza, donde desarrollan habilidades blandas, empleabilidad, educación financiera y competencias digitales, junto a Banco Santander y Accenture.

En el caso de Accenture, mantiene el programa ´Acceder al Futuro´, con el cual voluntarios de la firma junto a ONGs enseñan anualmente a grupos de 25 jóvenes de contextos vulnerables habilidades socio-emocionales -para prepararlos para la cultura de trabajo corporativa-, digitales y técnicas, además de inglés. De los 175 jóvenes capacitados, 70% ya se insertó en un empleo de calidad y más de 45 lo hicieron dentro de Accenture, donde el management de la firma los mentorea para lograr su inclusión. "Buscamos que la mayor cantidad de estos jóvenes se incluyan en Accenture o en empresas aliadas de la industria para que puedan desarrollarse profesionalmente", dice Marisa Erkekdjian, corporate Citizenship Lead de la firma. "La mayor lección aprendida en este programa es involucrar desde el día cero a las personas del management y sus equipos de trabajo para que se comprometan con la inclusión, participen de las definiciones y que se adueñen del programa. Nosotros, les ofrecemos acompañamiento y seguimiento para garantizar que luego de realizada la inclusión, ésta pueda ser exitosa y mantenida en el tiempo", dice.

AA2000, por su parte, desarrolla desde 2010 y junto a Fundación Pescar un programa de seis meses en el que se capacita a jóvenes en servicios aeroportuarios, con el objetivo de dar posibilidades laborales de grupos sociales en desventaja. Con la participación de 19 voluntarios de la empresa, en 2018 se dictaron 66 horas de formación técnica y 140 horas de formación personal y nuevas tecnologías: hoy, de los 24 participantes el 86% trabaja y estudia. De la promoción 2017, el 70% se inscribió en la facultad. También realizan junto a la ONG Cimientos el programa "Crear Comunidad" de inserción educativa y laboral para jóvenes en Experiencia del Cliente, donde participan diferentes actores de la comunidad aeroportuaria en un espacio de cooperación con impacto social, generando integración y promoción de buenas prácticas dentro de la industria. En 2018 lanzaron el primer curso de capacitación orientado a jóvenes entre 17 y 28 años del programa Red Egresados de la Fundación, con el objetivo de la inserción educativa y laboral en el área de experiencia del cliente y el foco en preparar a los participantes para puestos de trabajo genuinos y demandados por las empresas. ¿Logros? Se capacitaron 20 jóvenes, de los cuales 18 -90% del total- estudian o iniciarán estudios próximamente y todos tomaron capacitación en inglés y ya están trabajando o buscando trabajo.

Un programa federal es lo que decidió articular Telecom, al desarrollar digit@lers, una iniciativa que fomenta el uso de las TIC para la formación e inclusión social. En 2018, durante cuatro meses, más de 350 chicos de 12 localidades del país aprendieron lenguajes de programación. Este año incorporaron un nuevo módulo dirigido exclusivamente a chicas de entre 13 y 17 años, para brindar a mujeres adolescentes un primer acercamiento a la tecnología y a la programación.