El concesionario online Checkars levantó u$s 1,3 millón y planea llegar a Chile

Checkars, la plataforma de compra y venta de autos usados, levantó u$s 1,3 millón en una serie semilla de capital de riesgo y planea una expansión a Chile. El monto surge de la suma de u$s 500.000 que la empresa juntó en 2018 —con la participación, incluso, de Luis Ureta Sáenz Peña, ex CEO de PSA (Peugeot Citroën)— y otros u$s 750.000 que el fondo Jaguar Ventures invirtió el mes pasado.

La start-up fue creada por Jaime Macaya y Juan Cruz de la Rúa, quienes dirigían la categoría de autos de OLX para América latina. El equipo, hasta el momento, está compuesto por 20 personas, tres de las cuales están en India; el resto se ubica en Buenos Aires.

“Chile es un mercado super atractivo. Tiene menos impuestos y más crédito”, dijeron los cofundadores, y agregaron que en el mediano plazo estarán presentes en esa plaza. “Dentro del próximo año, seguro”, agregaron, aunque aclararon que el primer propósito es estar bien asentados en Buenos Aires.

En julio creció la venta de autos usados El mes pasado la venta de autos usados creció un 8,6% en relación con el mismo mes de 2018. Este es el segundo mes del año -el otro fue febrero- en que el segmento tuvo números positivos en la comparación interanual. En tanto, las 166.401 unidades comercializadas representaron un incremento del 36.87% contra el mes anterior.

El dinero levantado, en mayor medida, será utilizado para comprar autos y ampliar el desarrollo y la tecnología, además del trabajo en Marketing.

Mediante algoritmos, la plataforma puede dar cotizaciones inmediatas, aunque luego personal de la empresa chequea las unidades para definir un precio final. “Hacemos una verificación en 230 puntos. Al valor inicial se le hacen descuentos en el caso de que apliquen reparaciones necesarias”, agregaron los emprendedores. Tras la inversión de Jaguar, planean llegar a las 100 unidades de stock antes de fin de año y continuar con la escala.

Este año, Checkars vendió 220 unidades y planea comercializar 500 en total, lo que daría una facturación proyectada de $ 200 millones. El inventario actualmente está compuesto de 60 vehículos con menos de siete años de antigüedad y menos de 100.000 kms. El tiempo promedio de entrega de un automóvil es de solo 4 ó 5 días hábiles, a domicilio y con todas las habilitaciones y trámites listos.

El 20% de las compras realizadas en la plataforma se hizo sin ver el auto antes de adquirirlo. “Queremos que ese porcentaje crezca. En Brasil, México, eso va ocurriendo”, agregaron. La compra online tiene un período de prueba de 5 días, tras el cual, si no está conforme, al usuario se le devuelve el dinero. “Para aquellos que hacen su compra 100% online (sin venir a ver el auto), acceden al beneficio de periodo de prueba 10 días y cobertura mecánica 1 año”, explicaron.

El modelo de negocio de la plataforma es ganar mediante las comisiones. Si un usuario quiere vender su auto, Checkars le ofrece tres opciones. La primera es adquirirlo de manera inmediata —por lo cual se queda con el 14% del valor total—, comprarlo a 30 días —con un 12% de comisión— o mediante consignación (la plataforma paga al vendedor cuando se vende el auto, con una comisión de 7%).