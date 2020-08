Emprendedores: financiamiento y buenos socios entre las principales trabas para encarar un negocio

Aunque el actual contexto macroeconómico desalienta a muchos a encarar un proyecto de inversión en el país, un 43,9% de los argentinos emprendedía un negocio si tuviera quien lo financie, por sobre un 30% que no se siente seguro para invertir en la Argentina en este momento.

Los datos se desprenden de una investigación que llevó a cabo la consultora Taquion Research & Strategy a nivel nacional, en base a la opinión de 1515 personas.

De esta manera, el informe demuestra que, pese a que empresarios y ejecutivos desean continuar su carrera profesional en otros destinos por la incertidumbre que reina en la cuarentena y la falta de perspectivas en materia económica local, todavía hay un alto porcentaje de la población que está dispuesto a apostar por el país. Además, un 5,1% lo haría si encontrara un socio con quien llevar a cabo un desarrollo conjunto.

Prevén que solo 6% de las empresas pagará aumentos de sueldo en el segundo semestre Con l a incertidumbre actual sobre lo que sucederá con la actualización paritaria pos pandemia y expectantes al desarrollo de la economía, el 48% de las empresas todavía no definió si otorgará el incremento previsto en el segundo semestre, según un relevamiento realizado por la consultora Mercer en el marco de la quinta Encuesta Spot Covid-19 realizada entre el 25 al 30 de junio a 275 compañías.

Un 9,5% no descarta la opción de empezar su propio negocio, aunque asegura que no se siente preparado todavía para hacerlo, mientras que solo un 10,7% considera que no tiene ninguna iniciativa por realizar.

La falta de financiamiento es una de las principales trabas que encuentran los emprendedores a la hora de iniciar un proyecto en la Argentina. De acuerdo al relevamiento, la mayor voluntad de iniciar un proyecto propio se encuentra entre los mismos empleados de empresas de distintas tamaños e industrias que buscan independizarse de ellas (un 25,4%), gente que se encuentra desempleada actualmente (un 20,7%), y autónomos y monotributistas (10,9%) que no logran llevar a cabo en la práctica sus ideas.

"Buena parte de estas personas ya tenían complicaciones en cuanto a su trabajo desde antes del aislamiento y pertenecen al segmento de bajos recursos. Esto último es un concepto que atenta contra la idea generalizada que se tiene de que en los estratos más bajos de la pirámide no hay cultura del trabajo y que, por lo contrario, prefieren recibir las subvenciones de gobiernos", destaca Sergio Doval, CEO y fundador de la consultora.

Según Doval, la Argentina tiene "un gen emprendedor que no encuentra oportunidades", sobre todo por la falta de confianza por parte de organizaciones y el Estado. "Esto habla del deseo y las ganas de crecer, pero las limitaciones que existen", señala.

Entre quienes quieren emprender, el 34,1% tiene esperanza de que el escenario macro mejorará en el futuro cercano. Más precisamente un 23,1% piensa que cambiará en las próximas semanas y un 30,6% en los meses siguientes.

Un dato llamativo es que cerca del 40% se encuentra preocupado por su puesto laboral actual. Un 18,2% tiene miedo de perder su empleo y un 21,4% se quedó sin trabajo en la cuarentena (de estos, un 8,9% piensa que la situación va a empeorar). "Es gente que está urgida por empezar a transitar el camino del emprendedorismo como alternativa", concluye el directivo de Taquion Research & Strategy.