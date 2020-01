Cuál es y qué hace la nueva start-up en la que Globant inyectó dinero

Globant Ventures, el brazo inversor de Globant, inyectó u$s 250.000 en Robin Tests, la primera plataforma de reclutamiento de talento basada en juegos, neurociencia e Inteligencia Artificial del país y la región.

"Identificamos a tres compañías en los Estados Unidos que están haciendo algo similar. Pero no hay competencia a nivel regional. Por eso, el próximo paso será expandir el negocio en América latina, empezando por México, donde encontramos el mayor potencial", dice Gustavo Martello, director Ejecutivo y co-fundador de Globant Ventures, que suele desembolsar entre u$s 50.000 y u$s 250.000 en las start-ups que selecciona.

La empresa se creó a fines de 2018 con una inversión inicial de u$s 100.000 y empezó a operar en 2019. En la Argentina, ya tiene seis clientes –dos grandes bancos, una firma de seguros, un retailer y dos consultoras– y emplea a cinco personas.

"Robin Tests ofrece un servicio B2B que permite descubrir a través de gaming capacidades cognitivas, sociales y profesionales de los postulantes que se presentan a entrevistas laborales. El objetivo es encontrar los perfiles que mejor se adaptan a las necesidades de las empresas que quieren contratar personal", sostiene Martello, quien antes se desempeñó como Chief Financial Officer (CFO) de Globant.

¿Por qué fue elegida por Globant Ventures? Para la aceleradora de la firma que conduce Martín Migoya, resultó atractivo el hecho de que la compañía resuelve un problema presente en el proceso de reclutamiento de RR.HH de las empresas.

"Robin Tests descubrió que un 30% de los candidatos que son seleccionados para ocupar un puesto renuncian dentro de los seis meses siguientes. Asimismo, el 60% de los postulantes que se presentan a búsquedas abandonan en el intento, ya que les resulta largo el proceso", describe el ejecutivo que se encuentra al frente del Venture Capital (VC) de Globant, y agrega que "de esta manera, se acortan los tiempos del mecanismo, bajando los costos, reduciendo la chance de errores y aumentando la previsibilidad".

En este sentido, Globant Ventures se enfoca en apoyar el desarrollo de start-ups de base tecnológica, sin importar el sector en el que operen. "Creemos que la tecnología ofrece hoy una oportuinidad que no puede desaprovecharse. Por eso, no nos restringimos a una sola industria", aclara Martello, y añade que la búsqueda se orienta a servicios o productos que aporten soluciones innovadoras a problemas concretos, capaces de "modificar el mundo", con alcance global, un sólido plan de negocios y un equipo de gestión en la Argentina.

A su vez, Robin Tests recibirá unos u$s 50.000 adicionales por una co-inversión del Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor del Ministerio de Producción y Trabajo.

"En 2017, el Estado nacional hizo una convocatoria: salió a buscar las mejores aceleradoras de tecnología del país, para invertir en proyectos techie. Así, fuimos elegidos junto a otras nueve aceleradoras. El Estado se comprometió a co-invertir, durante cuatro años, en los proyectos en los que estas aceleradoras privadas invierten primero", explica el ejecutivo, y afirma que, pese al cambio de Gobierno, hay continuidad de este programa hasta el 2021.

Además de financiar el proyecto, Globant le otorgará a Robin Tests una incubación de seis meses, que incluirá un entrenamiento intensivo, centrado en la transmisión de experiencia y conocimiento por medio de mentores.

"Tenemos un 'modelo boutique' de aceleración. Antes de apoyar a muchas ideas, preferimos elegir a unas pocas para trabajar mejor con ellas. Además, hicimos una alianza con EY, Endeavor y Marval O'Farrell & Mairal. Les damos acceso a un pool de contactos –que comprende tanto a clientes como inversores– y la posibilidad de asistir a las oficinas que Globant tiene en los países en los que tiene presencia", detalla Martello.

Esta inyección de capital es la cuarta inversión que hizo Globant Ventures en 2019 y la más reciente de todas, ya que se completó hace unos días. El año pasado, el VC también eligió a CamonApp –una herramienta que crea experiencias de realidad aumentada–, AvanCargo –una plataforma online que digitaliza el transporte de carga y conecta a empresas y transportistas, reduciendo los tiempos ociosos de logística de larga distancia–, y TheEye –un sistema de trabajo que, por medio de róbotica, automotiza procesos rutinarios para optimizar costos, aumentar la productividad y agilizar la toma de decisiones, apuntado a CFOs, sobre todo, de bancos y compañías de seguros.

"Estos proyectos resumen lo que buscamos en una start-up: negocios basados en tecnología, un alto potencial de crecimiento y un fuerte equipo de emprendedores, capaces de ejecutar un plan de negocio saludable", sintetiza Martello.