Vaca Muerta: Neuquén celebra envío de EE.UU. por u$s 600 millones

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, celebró la decisión de la Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero (OPIC) de los Estados Unidos, que comunicó su respaldo financiero a proyectos energéticos en Neuquén por casi u$s 600 millones. Se trata de u$s 450 millones para dos empresas petroleras y otros u$s 122,6 millones para un proyecto de energía eólica.

El financiamiento más importante será recibido por Vista Oil & Gas, la compañía que lidera el ex presidente de YPF Miguel Galuccio, que recibirá un préstamo de u$s 300 millones para el desarrollo de sus proyectos de hidrocarburos no convencionales, en tanto que otros u$s 150 millones los recibirá Aleph, para llevar adelante el proyecto de midstream asociado al desarrollo de Vaca Muerta.

Gutiérrez manifestó que se trata de un “importante respaldo al desarrollo energético de la provincia, posicionando a Neuquén como un polo económico y de inversión, producto de la seguridad jurídica, las reglas claras y transparentes impulsadas por un gobierno que apuesta a nuevas inversiones para mejorar la calidad de vida de todos los neuquinos”.

Con la etiqueta “impulso al crecimiento económico a través de la producción de energía en la Argentina”, los directores de la OPIC aprobaron el préstamo “para movilizar la inversión en una de las industrias claves de la Argentina”.

“El proyecto apoyará el crecimiento económico en un momento crítico para el país y aumentará la independencia energética. Se espera que los proyectos creen empleos locales y generen demanda de servicios y bienes locales”. señalaron en su página oficial.

Según el gobierno neuquino, “la OPIC aprobó también un préstamo destinado a parques eólicos para ayudar a abordar la escasez significativa de suministro de electricidad, ampliar la capacidad de generación a través del desarrollo de energía renovable y diversificar el suministro del país”.

Para la provincia se aprobó una inversión de u$s 122,6 millones para el financiamiento del proyecto eólico Vientos Neuquinos, que consta de la construcción de una planta de energía de 100,5 megavatios ubicada cerca de Bajada Colorada.

“Una apuesta fuerte e importante que desde la provincia acompañamos, entendiendo que nos permite ampliar nuestra matriz energética para el desarrollo de Neuquén y del país”, cerró el gobernador.