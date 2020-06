Teletrabajo: solo un 4% de los empleados recibió compensación por los gastos extra

Solo el 4% de los trabajadores que empezaron a hacer teletrabajo durante la cuarentena recibió algún tipo de compensación por los gastos extra que supone desempeñar sus tareas desde la casa. El dato fue revelado en una encuesta realizada por la consultora Adecco, que detalló que en los pocos casos en que las empresas dieron algún resarcimiento, el dinero se utilizó para pagar los costos internet o de la línea de celular, comidas durante la jornada laboral y equipamiento de oficina, como la computadora y la silla ergonómica.

El número cobra especial importancia si se tiene en cuenta que la semana pasada, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de ley que regula el home office. El texto establece que las empresas deben hacerse cargo de los gastos en los que incurra el empleado para desempeñar sus funciones desde el hogar.

"Para muchas compañías el teletrabajo surgió de golpe, sin preparación. Uno podría suponer que con la regulación que prevé el proyecto de ley, haya un retroceso después de la pandemia, pero lo cierto es que para las empresas hay un ahorro de costos", señala Pablo Liotti, gerente de Marketing y Comunicación del Grupo Adecco Argentina & Uruguay.

El estudio revela, además, que al 28% de los consultados les resulta complicado mantener una rutina estable de trabajo, mientras que al 24% tiene problemas para acceder a una buena conexión a Internet. Otros de los inconvenientes reportados fueron trabajar con la familia alrededor (21%), trabajar solo (10%), las exigencias del trabajo (8%), las actividades de la casa (6%), y ayudar a los chicos con las tareas del colegio (3%).

Al consultarles si creen que el equilibrio entre el trabajo y la vida personal es más difícil haciendo home office, el 47% cree que es depende cómo se organice cada uno. Sin embargo, al 28% sí le resulta complicado, mientras que para el 18% no tiene probelmas para hacer un buen balance.

En investigaciones anteriores se indicaba que un 58% de los trabajadores argentinos no podía cumplir su horario laboral normal a raíz del teletrabajo. Así, se vio un aumento en el número de casos de síndrome de burnout desde el inicio de la cuarentena.

Asimismo, más de 6 de cada 10 encuestados consideran que realizar home office es igual de difícil para ambos padres. En tanto que 3 de cada 10 creen que es más difícil para las madres y solo el 3% evaluó que los padres tienen más inconvenientes para realizar sus tareas.

La encuesta se realizó entre más de 3800 trabajadores a los que se les preguntó cómo trabajan y qué sienten luego de más de 100 días de aislamiento. La misma consultora había llevado a cabo un estudio similar al inicio de la cuarentena, en la que se detallaba, entre otros hallazgos, que para el 56% el home office era una situación totalmente nueva.

Tras más de tres meses de cuarententa, el 51% de quienes respondieron la encuesta indicó que continuaría trabajando desde el hogar una vez terminadas las restricciones a la circulación. Por su parte, el 12% respondió de manera negativa y el 37% indicó que no tuvo la posibilidad de hacer home office.

Al ser consultados sobre cuántos días querrían trabajar de desde la casa y cuántos ir a la oficina, el 22% indicó que preferiria ir a la oficina por reuniones o temas importantes, el 28% dijo que iría 3 veces por semana, el 15% elegiría 2 días en la oficina y el 5%, solo uno. En tanto un 14% señaló que no quiere realizar teletrabajo ningún día, mientras que para 16% no es una opción válida, porque sus tareas no se pueden desempeñar desde el hogar.

"Hoy nos encontramos que la mayoría de los trabajadores no quiere volver a la oficina igual que antes de la cuarentena. Y es natural eso. Está probado que el teletrabajo tiene muchos beneficios para el empleado", destaca Liotti.

Un estudio realizado por el sitio de búsqueda de empleos Bumeran había indicado para el 80,9% de los trabajadores de la región creía que el home-office seguiría después de la pandemia.

Las reuniones por sistema de videoconferencia fueron otro de los grandes cambios al que los trabajadores tuvieron que adaptarse durente la pandemia. El 60% de los consultados considera que este tipo de encuentros es productivo y apenas el 19% consideró que no son efectivas. En cuanto a la duración de las meetings, un 43% sostien que no deberían extenderse más de 30 minutos y un 38% dice que no tienen que pasar de una hora. Un 10% cree que hasta 90 minutos es razonable y el 9% dice que para que sean productivas tienen ser aún más largas.