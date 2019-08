Quién es el ejecutivo argentino que será el nuevo CEO de Walmart Canadá

A partir de octubre, un argentino se hará cargo de la operación de Walmart en Canadá, uno de sus principales mercados fuera de los Estados Unidos. La compañía anunció que Horacio Barbeito reemplazará a Lee Tappenden como presidente y CEO de la filial. Durante los últimos cuatro años y medio, el ejecutivo se desempeñó como director ejecutivo en Argentina y Chile.

'Haio', como lo conocen en la empresa, comenzó su carrera en Walmart hace casi 25 años como comprador trainee, previamente había tenido una experiencia como analista de riesgo en el Deutsche Bank. Barbeito estudió Comercio Internacional en la UADE y cursó programas de liderazgo en Harvard y en la Escuela de Negocios de Wharton, de la Universidad de Pensilvania.

En la cadena de supermercados asumió con el cargo de Director de Reposición en Argentina y en 2002 se convirtió en encargado de la misma área a nivel global, con base en los Estados Unidos. También ejerció como Director de Proveedores en el mercado puertorriqueño. Finalmente, volvió al país en 2008 para ocupar la silla de Director Comercial y en 2012 llegó a la presidencia de la filial local.

Recientemente, Barbeito había anunciado una inversión de u$s 700 millones en Chile para los próximos tres años. Según Valor Futuro, el desembolso se destinaría a nueva infraestructura y tecnología. El plan contemplaba la apertura de unas 50 tiendas en ese lapso. La firma no detalló quién reemplazará al directivo argentino y, por el momento, tanto el mercado chileno como el nacional, reportarán directamente a Enrique Ostalé, CEO regional de Walmart Internacional para el Reino Unido, Latinoamérica y África.

La brasileña Renner abrirá cuatro locales en la Argentina con una inversión de u$s 12 millones Como lo había adelantado El Cronista en enero de este año, Renner , la mayor cadena de tiendas de moda de Brasil, llega a la Argentina con contratos ya firmados para la implementación de cuatro operaciones en las ciudades de Buenos Aires y Córdoba. Al menos tres tiendas serán inauguradas en 2019.

Como líder de Walmart Chile había impulsado la digitalización de la compañía para potenciar el canal online, sin embargo, se enfrentó a un golpe a su estrategia luego de que se frustrara la adquisición de la startup Cornershop. Si bien la operación, valuada en u$s 225 millones, había recibido el visto bueno de los organismos chilenos, no sucedió lo mismo en México, donde el regular de la competencia bloqueó la fusión.

Por otro lado, en el mercado argentino, la firma apuesta por el negocio mayorista. Con esta idea, invertirá $ 150 millones para abrir en la ciudad de Córdoba un local de Punto Mayorista, su marca dedicada a este segmento. En agosto de 2018, ya había optado por venderle a la española DIA% sus 12 supermercados de cercanías ubicados en territorio porteño.

Barbeito se encargará de la operación de Walmart Canadá, que de acuerdo a su último balance anual registró ventas netas por u$s 18.613 millones. Esto lo posiciona como el tercer mercado en importancia después de México y América Central (u$s 31.790 millones) y Reino Unido (u$s 30.547 millones). En el último trimestre, las ventas netas de esta filial crecieron solo un 0,4%.

A su vez, ahora tendrá bajo su control más metros cuadrados. Según el mismo reporte anual – finalizado el 31 de enero de 2019 -, la compañía cuenta con 371 locales en Chile que totalizan 1524 metros cuadrados (16.411 pies cuadrados), mientras que en Argentina son 92 sucursales de 752 metros cuadrados (8095 pies cuadrados). En cambio, Canadá con 411 puntos de venta supera los 4900 metros cuadrados (53.167 pies cuadrados).