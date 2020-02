Liderazgo femenino: cómo dar el salto a nuevas posiciones

Se dice que una vez que encontremos con nuestro trabajo una forma de vida ya no tendremos que trabajar más porque lo que hacemos no será un trabajo sino una pasión. Vemos la vida con diferentes matices y es el empuje lo que permite arriesgarnos y aceptar nuevos desafíos. Hay una diferencia entre los que tienen pasión por lo que hacen, se arriesgan y persiguen sus sueños aspirando a más, y aquellos que no la tienen.

Cada vez más, la mujer quiere crecer, arriesga más y lo expresa, rompe estereotipos acrecentando su autoestima y convenciéndose de que va a llegar y lo va a lograr. Estas mujeres "traccionan" a otras que se sienten identificadas. Vemos mujeres que ya están ocupando posiciones ejecutivas pero los números son bajos.

En la Argentina es menos del 10% cuando, en las bases, estas mismas empresas pueden tener el 50% o más de sus colaboradores que son mujeres. En Estados Unidos, el 60% de los graduados de las universidades son mujeres. El 40% de los nuevos ingresantes al mercado laboral son mujeres y el 30% de las posiciones de mandos medios son ocupadas por mujeres. En los C-levels, el 15% de los cargos ejecutivos son ocupados por mujeres y solo el 5% de las mujeres llegan a ser CEOs. Hay mucho por hacer y depende de las empresas, de las mujeres y de los hombres cambiar la cultura para revertir los números.

Para aceptar nuevos desafíos y dar "el salto" a nuevas posiciones dentro de la carrera profesional es necesario:

* Tener pasión por lo que uno hace trabajando con buena energía.

* Entender la cultura de la organización "poniéndose la camiseta de la empresa".

* Participar en programas de mentoring siendo mentors y mentees de diferentes generaciones

* Buscar la innovación con curiosidad y capacitación en tecnología y finanzas.

* Involucrarse en el negocio como si fuera propio manejando el cambio con pensamiento estratégico.

* Hacerse visible haciendo network dentro y fuera de la empresa.

* Fomentar el teamwork.

* Arriesgar y animarse a ocupar posiciones con mayores responsabilidades y decirlo

* Saber delegar en el ámbito laboral y en la casa.

* Involucrar a los hombres para que participen y fomenten una cultura diversa e inclusiva.

Las mujeres tienen atributos para ser líderes en todos los ámbitos. En la carrera profesional encuentran obstáculos, van recorriendo caminos enriqueciéndose y desarrollando la inteligencia emocional.

Los equipos inclusivos son los de más alto rendimiento. Las empresas se benefician al incrementar las oportunidades para que las mujeres accedan a posiciones de liderazgo llegando a cargos ejecutivos. Los equipos mixtos son más creativos e innovadores aumentando la rentabilidad de las empresas.

Cada mujer será líder en su familia, en su empresa o con su emprendimiento. Hay que estar convencidas de dar "el salto". La guía será el propósito y la pasión las llevará a alcanzar las metas. Entonces cabe preguntarnos: ¿A dónde aspiro llegar? ¿Estoy preparada? Muchas veces, la sola pregunta ya es un punto de partida.