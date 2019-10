MercadoLibre: por qué Galperin se convirtió en el enemigo público número uno

¿Qué es MercadoLibre? Una empresa. Tiene 20 años. No es la más vieja. Pero, tampoco, la más joven. Hace tiempo, bastante, que dejó de ser un emprendimiento. ¿Qué es MercadoLibre? En los números, la compañía argentina más valiosa del planeta: más de u$s 31.000 millones a inicios de julio, a la par de HP (u$s 31.000 millones) y por encima de gigantes globales como Twitter (u$s 28.800 millones), Nokia (u$s 28.330 millones), Motorola Solutions (u$s 28.130 millones) o Electronic Arts (u$s 27.850 millones).

Lejos, muy lejos, también, de YPF, histórico abanderado nacional en Wall Street y que arañaba en esos días los u$s 7000 millones de capitalización bursátil. Pese a que, el año pasado, la facturación de la petrolera rondó los u$s 10.000 millones y la de MELI fue de u$s 1864,5 millones, de los cuales u$s 402,1 millones se generaron en la Argentina.

¿Qué es MercadoLibre? Una multilatina, con presencia en los principales mercados de la región. Una compañía que, al 31 de diciembre, empleaba a 7239 personas en el continente, de las cuales algo menos de la mitad (3315) eran en su país natal. Una estructura cuya gestión demanda agilidad y profesionalización. Sin embargo, no pierde su esencia, su espíritu de start-up, encarnado en un fundador que, en vez de haber hecho un muy beneficioso cash-out, sigue oficiando de presidente y CEO.

¿Qué es MercadoLibre? Tal vez, sea de lo más difícil de responder. Es una empresa tecnológica. Un marketplace. Una empresa que vive del comercio. Pero, también, una desarrolladora de software y soluciones. Y una incubadora de proyectos. Y una prestadora de servicios financieros. Y una operación de retail. Y todo aquello que el cambiante y competitivo entorno en el que se desempeña le exija.

Para eso, quiere, promueve, necesita, reglas distintas, acordes con esa flexibilidad, tan contrastante con la rigidez que signa las dinámicas regulatoria y laboral del mercado doméstico.

¿Qué es MercadoLibre? El proyecto de Marcos Galperin, el “empresario favorito de Mauricio Macri”, según etiquetaron sus detractores. Condición circunstancial que potencia el problema de fondo: MercadoLibre es la empresa argentina más exitosa de las últimas dos décadas. Pecado imperdonable en una sociedad como la local.

Es una compañía disruptiva y, como tal, provoca quiebres. Evangeliza, con la palabra pero, sobre todo, los hechos, el rédito económico y social que implica la ruptura de los modelos convencionales. Este año, a su histórica puja con los bancos, sumó el enfrentamiento público con el dirigente piquetero Juan Grabois y, posteriormente, Sergio Palazzo, capo del gremio bancario. Segundo choque contra gordos sindicales: ya había enfrentado al mismísimo Hugo Moyano, de Camioneros. Como el mismo Galperin ironizó, sólo la cuestionada Conmebol falta en su lista de nuevos amigos.

Como se explica en la saga de Harry Potter, sólo aquel que no tiene nada que perder, y mucho que ganar, sería capaz de matar a un unicornio. ¿Qué es MercadoLibre? Para algunos, hoy, el enemigo público número uno.

