Encuesta: quiénes fueron los mejores y peores funcionarios y cuál es el legado de Macri

Tras cuatro años de Gobierno, el principal logro que los empresarios líderes le atribuyen a Mauricio Macri es el de haber abierto la Argentina al mundo, mientras que Rogelio Frigerio se retira como el mejor funcionario y el saliente jefe de Gabinete, Marcos Peña, es considerado con una buena ventaja como el peor de la gestión.

En una pregunta abierta sobre el mayor logro del país en 2019, los empresarios líderes que participaron en la encuesta de CIO y El Cronista mencionaron en primer lugar la apertura al mundo.

La segunda acción más citada está muy vinculada al mismo punto: el acuerdo al que llegaron el Mercosur y la Unión Europea. Luego quedan la institucionalidad y transparencia y, incluso antes de las obras públicas y la organización de la cumbre del G20 en la Argentina (que en realidad se hizo en 2018), aparece un hecho cuanto menos polémico como es que el de Macri es el primer gobierno no peronista en terminar un mandato, no solo desde el regreso de la democracia sino incluso desde antes del propio peronismo y de la primera presidencia de Juan Domingo Perón (el último había sido Marcelo T. de Alvear, que le entregó el poder a Hipólito Yrigoyen en su segundo mandato, interrumpido por el Golpe de Estado de 1930 y los gobiernos del "fraude patriótico").

A la hora de pensar por qué será recordado el gobierno que se va, 65% de los empresarios coincidió en tildar la opción de “la apertura comercial”, algo de lo que el macrismo se jacta. Pero más de la mitad del total (55%) marcó “la inflación”, uno de los notorios fracasos de Macri, que deja el poder con una dinámica de precios más grave aún que la que encontró al asumir.

Les siguen a esos ítems “la obra pública” (51%), “el regreso al FMI” (47%), “el aumento de tarifas" (38%) y "la caída del consumo" (35%).

El ranking de los mejores funcionarios del año, que el año pasado había quedado desierto (“no lo sé” había sido la opción más mencionada), lo terminó liderando Frigerio (Interior) con 27% del total de menciones, por delante de Patricia Bullrich (Seguridad) y Guillermo Dietrich (Transporte). Aunque no fueron estrictamente funcionarios de la Presidencia de Macri, completaron el listado de los cinco más destacados la saliente gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el reelecto jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

En el espejo de esos puestos de honor, Peña, un ladero histórico de Macri, lideró por mucho el ranking como el peor funcionario del año, con 46% del total de menciones. En ese listado en el que la mayoría sin dudas no querría estar le siguieron el ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el ex presidente del Banco Central Federico Sturzenegger (pese a que no fue funcionario durante 2019), Sergio Bergman (Ambiente) y el presidente del BICE y asesor presidencial Francisco Cabrera (ex ministro de la Producción).

Cómo se hizo

El estudio fue realizado por la consultora CIO Investigación. El relevamiento se realizó entre el 07 y el 31 de octubre de 2019. La metodología fue de tipo cuantitativo y la selección de casos se realizó a partir de un listado completo de CEOs, gerentes generales y presidentes que desarrollan su actividad en empresas grandes y de primera línea.

La técnica de relevamiento se estructuró sobre un cuestionario diseñado por el equipo de El Cronista integrado por 19 preguntas cerradas y siete abiertas. Los datos relevados fueron ingresados a una base de datos que permitió realizar los cruces correspondientes.

La opinión de los encuestados, que alcanzó las 243 respuestas, se procesó de forma anónima y fue tratada de manera confidencial.

Esta nota forma parte de la Edición 111 Aniversario de La Visión de Los Líderes