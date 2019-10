En pleno conflicto, Chile vuelve a ser el país más rico de América latina

Hoy convulsionado por su conflicto social, Chile volvió a ser el país más rico de América latina, según el Informe de Riqueza Mundial que elabora el banco Credit Suisse. De acuerdo con el estudio, ese país tiene un patrimonio promedio por adulto de u$s 56.972, cinco veces más, por ejemplo, que la Argentina, pese a que su PBI es sólo un tercio superior.

Desde el cambio de siglo, la riqueza per cápita de Chile ha aumentado a una tasa media anual del 6,5% en dólares. En los dos últimos años, este crecimiento ha sido ligeramente negativo en dólares. Pero la riqueza por adulto ha seguido aumentando en términos de moneda nacional real", explica el documento.

Los activos activos financieros representan el 55% del total de los activos de los hogares chilenos. Además, el país tiene una alta tasa de propiedad de vivienda urbana, del 69%, que excede el 64% que se encuentra en los Estados Unidos. En tanto que los pasivos de los hogares representan apenas el 15% del activo bruto, un número moderado, según las normas internacionales.

El informe señaló que, en el último año, la riqueza mundial agregada creció en u$s 9,1 billones y llegó a u$s 360,6 billones, lo que representa un aumento interanual del 2,6 por ciento.

"Se trata de un crecimiento a un ritmo muy modesto. Aunque la riqueza por adulto alcanzó un nuevo récord, de u$s 70.850, esto es apenas un 1,2% más que el nivel de 2018, si se tiene en cuenta la inflación", destaca el documento.

El estudio señala que la riqueza total aumentó en todas las regiones del mundo. En el caso de América latina, se destaca que, "a pesar de los problemas económicos en la Argentina y Venezuela", el incremento fue u$s 463.000 millones, de los cuales u$s 312.000 millones corresponden a Brasil.

Asimismo, el informe destaca, que, mientras más de la mitad de los adultos tiene un patrimonio neto por debajo de los u$s 10.000, cerca del 1% son millonarios que tienen, en forma, colectiva el 44% de la riqueza global. Pese a esto, la tendencia hacia una desigualdad creciente se moderó y la participación del 1% más rico está por debajo del pico de 2016.

De acuerdo con los datos del informe, en los últimos años, se observa una cierta disminución de la desigualdad. En la actualidad, el 90 % menos rico del mundo tiene el 18% de la riqueza mundial. En cambio, a principios de este siglo, el porcentaje era de solo el 11.

"El mapa de la riqueza mundial refleja las enormes diferencias en la riqueza media entre países y regiones. Las naciones con una riqueza por adulto superior a u$s 100.000 se encuentran en América del Norte, Europa Occidental y entre los países más ricos de Asia-Pacífico y Medio Oriente", explica el reporte.

Suiza, con u$s 564.650, vuelve a encabezar la clasificación, según la riqueza por adulto. En segundo lugar, se ubica Hong Kong (u$s 489.260), seguido de los Estados Unidos (U$s 432.370) y Australia (u$s 386.060).

En tanto, en el último año, el número de nuevos millonarios en todo el mundo creció en 1,1 millón y llegó a un total de 46,8 millones. En los Estados Unidos, se sumaron 675.000 nuevos miembros al club. Por su parte, Japón y China contribuyeron cada uno con más de 150.000.