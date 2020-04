Consumo en cuarentena: cuáles son los hábitos y marcas ganadoras

El Cronista tuvo acceso a una encuesta exclusiva desarrollada por Marketing & Estadística SRL. Dicho estudio fue realizado entre el 11 y 15 de este mes e indaga sobre hábitos de consumo, tendencias y expectativas durante la cuarentena.

Netflix, Grido, Guaymallén, Coca-Cola y McDonald’s lideran el ránking de marcas. Los marketplaces confirman su crecimiento y las apps de delivery tuvieron un fuerte embestida en esta extendida cuarentena. Por otro lado, en los canales minoristas, gana el atributo de la cercanía frente a cualquier otro. Finalmente, se mide el impacto que tiene la cuarentena en la vida diaria de los encuestados.

Dicha consulta tuvo un resultado de 1501 encuestas efectivas y la población objeto fueron usuarios de Internet de toda la Argentina con edades entre 16 y 80 años.

Marcas ganadoras

Definitivamente la televisión on demand se impone como canal de consumo de películas. Ante la consulta, “¿En dónde mirás películas y series?”, el 51% dijo que en Netflix; 37% YouTube y 35% por canales de cable o DirecTV. Los canales abiertos se ubican con 24 por ciento.

Resulta importante resaltar que los canales abiertos, durante el año pasado, tuvieron 20% de encendido. El 60% menos que 10 años atrás.

Respecto a las bebidas gaseosas, se exploró respecto al consumo, por lo menos, de una vez en los últimos 3 meses. Coca-Cola es la preferida, con 54%, y la segunda es la ascendente Manaos, con 24%. Cabe la salvedad que Manaos nuclea en esta marca varios sabores frente a los de Coca-Cola, que asigna una marca por tipo. En el ránking, sigue Sprite (marca de Coca-Cola), con 20%. Otra sorpresa es que Seven Up (16%) le saca 4 puntos a Pepsi (12%), su hermana de familia.

Respecto a Manaos, su política de distribución, que prioriza supermercados chinos, almacenes y kioscos a través de una red de 1600 revendedores mayoristas, frente a las grandes cadenas también se observa en la encuesta. De este, para nada despreciable, 24% de mercado, CABA representa solo el 20%. El resto se concentra en el conurbano bonaerense e interior de Buenos Aires y el país.

La Argentina es un país con una larga tradición de heladerías artesanales. Sin embargo, cuando hablamos de marcas a nivel nacional, Grido lidera el consumo con 77%. Le sigue muy lejano Freddo, con 7%, y la también low cost Sei Tu, con 4 por ciento.

Grido es el retail con más puntos de contacto en la Argentina. Según Infonegocios, posee en el país 1504 locales.

Respecto a la “argentinísima” categoría de alfajores, Guaymallén lidera con 29%, seguido por la cordobesa Bon o Bon con 19% y Fantoche con 15%. Cabe resaltar que, al igual que Manaos, Guaymallén integra en una marca todos sus sabores. ¿Y la marcas premium? Lejos Havanna con 10% se ubica en la posición 9 del ránking y Cachafaz en el puesto 15 con 5 por ciento.

El 40% de los argentinos dicen ir a comer a restaurantes de hamburguesas o pedirlas por delivery. McDonald’s es la segunda marca de retail más valiosa del mundo con un valor nominal de u$s 110.266 millones y 38.000 locales a nivel global. Su valor accionario paso de u$s 32 en enero de 2005 a u$s 197 de enero de 2019. ¿Y en nuestro país? Es elegido por 39% del mercado. Su gran retador es Burger King con 30% y la fórmula nacional de Mostaza en tercer lugar (21%).

El Casual Daily Food, como categoría, con sus hamburgueserías gourmet, alcanza a la fecha 8% del mercado. Cifra para nada despreciable si se observa que es un fenómeno que no tiene más de cinco años en nuestro mercado. El público de esta categoría son segmentos de ingreso medios y altos.

MercadoLibre y el shot de las plataformas de delivery

El 54% de los encuestados utiliza plataformas de compras online. En el país, el 98% utiliza MercadoLibre, el 8% OLX y 5% se disputan Amazon y Wish. El 55% las utiliza para buscar mejor precio, el 36% para no tener que trasladarse y también con 36% para research de productos. Quienes la utilizan para vender son 9% por ciento.

Analizando, precisamente, a los usuarios de MercadoLibre, son absolutamente multitarget y plurietarios. Prácticamente, en idénticas participaciones, lo utilizan jóvenes sub 25 años y mayores de 60 o más. Lo mismo sucede con niveles educativos. MercadoLibre es usado, prácticamente, en iguales proporciones por aquellos que tienen estudios universitarios completos como los que no terminaron la secundaria.

MercadoLibre es la empresa argentina más valiosa del país y tiene sólo 20 años. Está presente en 19 países de América latina y en Portugal, y es uno de los 50 sitios de Internet con más visitas del mundo. Cuenta con más de 200 millones de usuarios registrados, más de 10,4 millones de vendedores y 37,7 millones de compradores activos.

Las plataformas de delivery son un fenómeno relativamente nuevo. Al momento de la encuesta, casi el 20% de los entrevistados las utiliza. De ese total, efecto Covid-19, el 25% las descargó hace menos de un mes.

De estas apps, PedidosYa lidera con 77%, Glovo 16%, Rappi con 13% y Uber Eats con 10 por ciento.

Lugares de compra habituales y cambios de hábitos por el Covid 19

Habitualmente, los argentinos eligen por cercanía cuando se trata de comprar carnes. El 61% elige las carnicerías tradicionales. Las frutas y verduras tienen una dirección similar: 79% opta por verdulerías. El pollo y sus derivados también una senda parecida: 62% opta por realizarlos en granjas, pollerías y carnicerías.

Las cadenas de supermercado se ubican como primera opción con 35% para lácteos y 25% para artículos de limpieza.

Cuando se los consulta si, por efecto cuarentena, cambiaron de lugar habitual de compras, 33% dice que sí. Los almacenes de barrios son la primera opción de cambio con 42%, las verdulerías 38% y los supermercados chinos con 36%. Sólo 17% eligió a las cadenas de supermercados. La principal razón del cambio de lugar de compra fue la cercanía al hogar con 62%.

Desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio sólo 15% permaneció en su hogar. Los que salieron, 72% para realizar compras de alimento, 30% a cobrar o ir al cajero automático y 16% a trabajar.