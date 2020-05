Aeropuertos Argentina 2000 refinancia deudas bancarias por u$s 120 millones

Aeropuertos Argentina 2000 firmó con un banco extranjero y tres locales un Acuerdo Marco de Refinanciación, que incluye los términos y condiciones generales para diferir los pagos de capital que vencen en agosto y noviembre próximos. Esto corresponde a dos préstamos por una suma total de u$s 120 millones otorgados en agosto del año pasado. El acuerdo suscripto por AA2000, una unidad de la Corporación América Airports S.A. (del grupo Eurnekian), se suma a la operación en curso para canjear bonos por u$s 367 millones con vencimiento en 2027, como anticipó El Cronista el 23 de abril pasado.

"AA2000 tiene dos deudas financieras: el bono de casi u$s 400 millones que se canjeó la semana pasada con 85% aceptación y un préstamos por u$s 120 millones que es lo que se refinancia ahora", explicaron a El Cronista desde Aeropuertos Argentina 2000.



Tanto el Acuerdo Marco de Refinanciación como la oferta de canje se concretaron en el marco de la pandemia por el Covid-19, "que ha afectado severamente el tráfico aéreo nacional e internacional y, por lo tanto, las necesidades de financiación de AA2000", según indicaron los estudios jurídicos asesores, Marval O'Farrell Mairal y Bomchil.



El primero de los créditos cuyas cuotas de capital se acordó refinanciar fue otorgado por el Citibank NA, a través de su International Banking Facility, en su carácter de prestamista y coorganizador, por u$s 35 millones.



Esa operación se había pactado por un plazo de tres años, a una tasa variable equivalente a la tasa Libor (interbancaria de Londres) más un margen de 5,5%.



Por otro lado, AA2000 acordó refinanciar un préstamo que las filiales locales del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), el Banco de Galicia y el Banco Santander otorgaron en su carácter de financistas y coorganizadores por u$s 35 millones, u$s 25 millones y u$s 25 millones, respectivamente.



En este caso, el crédito se había acordado también por un plazo de tres años, pero a una tasa nominal anual de 9,75%.



El Acuerdo Marco de Refinanciación fue celebrado en el marco de la oferta de canje de las obligaciones negociables emitidas por AA2000 en 2017 por u$s 400 millones, a una tasa del 6,875% anual.



Ese canje, para ser válido, debe lograr que lo acepten los tenedores de al menos 80% del capital pendiente, y la fecha límite prevista es el próximo día 18 de este mes.



AA2000 ya comunicó a inversionistas que tenedores que poseen cerca de u$s 341 millones de esos títulos con vencimiento en 2027 acordaron recibir nuevos bonos con una estructura de pago modificada, de aproximadamente 85% del monto principal original.

Sobre la oferta anterior

Se trata de una oferta de canje de obligaciones negociables por u$s 386 millones ante la Comisión Nacional de Valores y en la US Securities and Echange Commission (SEC). La propuesta de reestructuración es para acreedores internacionales en poder de bonos que la compañía realizó en febrero de 2017. Es parte de una series de medidas que tomó la compañía frente a la grave situación que atraviesa por la pandemia del coronavirus y para recuperar el equilibrio financiero.

La propuesta implica el diferimiento por un año de las cuotas de capital e interés. Son cuatro cuotas que serían prorrateadas junto con las restantes 24 cuotas según el calendario de pagos original.

Durante el período de diferimiento de cuotas, el interés que se pague a los bonistas será más alto que el actual.

Para la compañía, el tráfico de pasajeros internacionales representa el principal factor de ingresos. Si bien desde 2019 se venía observando una caída en el volumen, la situación se agravó con la pandemia Covid-19, que produjo una interrupción en las operaciones afectando profundamente la salud financiera de la compañía.

Desde el comienzo de esta crisis, la empresa encaró una serie de medidas como reducir costos operacionales, y renegociar plazos de pago con proveedores.

Estas propuestas, entonces, se enmarcan en el plan integral de Aeropuertos Argentina 2000 para recuperar su equilibrio financiero, que le permita garantizar la continuidad y seguridad de la operación aeroportuaria en los 35 aeropuertos que administra, y de preservar las fuentes de trabajo de sus más de 2700 empleados.