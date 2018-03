Nuevas normas sobre el informe del auditor brindan mayor transparencia a los balances

La nueva normativa internacional sobre el informe del auditor está marcando un cambio significativo, apuntando hacia una mayor profundidad y transparencia en los resultados.

Las Normas Internaciones de Auditoría (NIAs o ISAs, sigla en inglés) plantean un cambio muy significativo en lo que se refiere a los reportes del auditor. Este cambio tiene como objetivo transformar y ampliar en profundidad la información específica brindada a las empresas objeto de los estados contables, tomadores de decisiones tales como accionistas, inversores, dirección y gerencia de las mismas empresas y público en general, indicó un informe de Baker Tilly Argentina.

Se trata de las NIAs 700, 701, 705 y 720, que se expiden sobre tópicos tales como Cuestiones Clave de Auditoría (Key Audit Matters - KAM, en inglés), énfasis de auditoría, modificaciones de opinión y otra información.

Como antecedente, en el Reino Unido existen nuevos lineamientos para el reporte del auditor que son obligatorios desde el 1 de octubre de 2012 para las empresas que cotizan en Bolsa. Esta nueva modalidad presenta requerimientos similares a las KAM, pero con algunas diferencias. Ese nuevo formato y contenido de los reportes de auditoría está brindando mayor información acerca de los trabajos realizados por el auditor, principalmente sobre cuestiones tales como la materialidad utilizada (con su cálculo), el alcance determinado (proporción de los ingresos, los activos totales y el beneficio antes de impuestos) y la labor realizada en áreas clave (abordaje de riesgos clave específicos).

Por otro lado, desde 2013, el Iaasb (International Auditing and Assurance Standards Board) y el US Pcaob (Public Company Accounting Oversight Board de Estados Unidos) han emitido propuestas para requerimientos de revelación de cuestiones clave de las auditorías, a ser incluidas en los informes.

De acuerdo a lo impulsado por las NIAs, la estructura del informe debería incluir la opinión, en primer lugar; las bases para la misma; los asuntos clave de la auditoría (KAMs - que no deben incluir asuntos que generaron salvedades y es obligatorio para entidades que coticen sus acciones en bolsas de valores/mercados públicos); las cuestiones relacionadas a empresa en marcha, incluyendo las responsabilidades de la Administración/Gobierno Corporativo y las responsabilidades del auditor; las declaraciones de independencia y cumplimiento con los estándares de ética; nombre del socio a cargo (solo para entidades listadas), y eventualmente, la mención a asuntos relacionados con otras exigencias legales o reglamentarias. Si no llegara a haber KAMs, se debe informar en la correspondiente sección del reporte. Los párrafos de énfasis, que deben llevar un título aparte y otras cuestiones, no pueden ser utilizados como sustituto para comunicar una KAM.

Obviamente, ante este panorama mundial, se encuentran reportes mucho más extensos. En cuanto a lo visto con los auditores y los reguladores, la implementación y mejor práctica de este formato de reportes va a depender mucho de la presión de los inversores, clientes y reguladores, para que esta evolución se lleve a cabo bajo una guía oficial y se vuelva una práctica común. Las nuevas y revisadas normas de reporte de auditoría serán efectivas para aquellos períodos que finalicen en o después del 15 de diciembre de 2016.

El Iaasb está proponiendo emitir guías sobre empresa en marcha y KAMs y realizar webcasts sobre la normativa.

Con respecto al panorama local, en Argentina, la tendencia de cambios en la estructura del reporte del auditor a nivel internacional, se ve reflejada en gran parte en la Resolución Técnica 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (RT 37 -Facpce), en la cual se destaca la inclusión de temas tales como la responsabilidad de la Dirección, la responsabilidad del auditor y el párrafo de énfasis sobre ciertas cuestiones y/o párrafo sobre otras cuestiones, en caso de que correspondan.

Para la inclusión de dicho "Párrafo de énfasis" o similar, la RT plantea determinadas situaciones entre las cuales se encuentran: incertidumbre significativa de empresa en funcionamiento; marcos regulatorios de información contable no aceptables; o cuando el Contador considere necesario llamar la atención de los usuarios sobre alguna otra cuestión que a su juicio es fundamental para una adecuada comprensión de los estados contables. El Contador debe incluir en el párrafo de énfasis una referencia a la sección de los estados contables en las que el lector pueda encontrar una descripción más detallada de la situación.

"Como podemos ver, la tan utilizada frase ‘En nuestra opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos’ está pasando por un importante proceso de actualización y profundización, que exige nuestra responsabilidad y compromiso con la sociedad", afirmó Miguel Centarti, CEO de Baker Tilly Argentina.