La creciente desprotección a los arrendatarios permite a los propietarios recurrir a lagunas legales que garanticen su beneficio, mientras los inquilinos enfrentan barreras constantes. Esta situación ha comenzado a alarmar a los expertos en derecho inmobiliario, ya que este tipo de cláusulas suelen pasar desapercibidas en el momento de firmar el contrato.

La clave está en reconocer estas cláusulas abusivas, cómo afectan a los derechos del arrendatario y qué pasos tomar para evitar caer en estas trampas legales.

Alquilar una vivienda nunca fue un trámite sencillo. No obstante, cada vez son más frecuentes prácticas que dejan a los inquilinos en una posición de vulnerabilidad legal y habitacional. La inclusión de cláusulas desfavorables por parte de los propietarios es de las más utilizadas; una de las más comunes permite el desalojo sin previo aviso ni posibilidad de defensa.

Se despide la Ley de Alquileres | Los propietarios pueden echar a sus inquilinos si el contrato incluye esta cláusula (foto: archivo).

La cláusula de alquiler que te puede dejar sin casa y sin defensa

Desde la plataforma Alquilino, se advierte que esta práctica permite al propietario rescindir el contrato de forma unilateral, sin necesidad de justificar la causa ni acudir a los tribunales ordinarios.

El principal problema radica en que esta cláusula puede aplicarse incluso antes de que se cumplan los cinco años mínimos de permanencia garantizados por la Ley de Vivienda. Además, abre la puerta a aumentos abusivos del alquiler, ya que los propietarios pueden ignorar el tope del 3% anual sin consecuencias inmediatas.

Lo más grave es que, al firmar este tipo de contratos, el inquilino pierde el derecho a apelar ante un juez . En su lugar, queda obligado a resolver cualquier conflicto en tribunales de arbitraje, un mecanismo donde, según expertos, las garantías legales son mínimas y los propietarios tienen una clara ventaja.

Tribunales de arbitraje: desahucio rápido

Este tipo de cláusulas no solo amenaza la estabilidad habitacional, sino que también consolida un desequilibrio de poder en el mercado del alquiler, afectando especialmente a quienes no tienen acceso a asesoramiento legal.

Cuando se activa esta cláusula abusiva, el conflicto se traslada a un tribunal de arbitraje. A diferencia de un juicio ordinario, este proceso no requiere justificación del desalojo ni respeta los plazos habituales. El procedimiento funciona como un desahucio exprés: el inquilino tiene solo siete días naturales para responder a la demanda.

Ese breve plazo dificulta la posibilidad de encontrar un abogado, reunir pruebas y presentar una defensa sólida. Además, las resoluciones arbitrales son difíciles de revertir, lo que deja al inquilino prácticamente sin opciones legales. Como resultado, muchas personas terminan abandonando la vivienda sin poder defenderse.

Estrategias para que los inquilinos defiendan sus derechos ante esta cláusula

Es fundamental actuar con cautela antes de suscribir cualquier contrato para evitar caer en esta trampa legal. A continuación, se presentan algunas recomendaciones: