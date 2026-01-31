Lidl se propone revolucionar la forma de cocinar en casa mediante su reciente lanzamiento. La cadena alemana ha introducido en España la freidora de aire caliente 9 en 1 Silvercrest, un electrodoméstico multifuncional que integra las mejores características de una freidora, una parrilla y un deshidratador en un único dispositivo compacto y de elevada potencia.
Su diseño contemporáneo, su tecnología de cocción saludable y su versatilidad la posicionan como una opción ideal para aquellos que desean alimentarse de manera práctica y equilibrada.
Con este modelo, es factible elaborar desde papas fritas crujientes hasta carnes asadas, panes tostados o frutas deshidratadas, logrando resultados de calidad profesional y sin la necesidad de incorporar aceite.
Freidora 9 en 1 de Lidl: ventajas y usos
La freidora de aire caliente 9 en 1 Silvercrest es un dispositivo multifunción con 1800 W de potencia y una capacidad interior de 12 litros, diseñado para cocinar sin grasa adicional.
Permite freír, hornear, asar, gratinar, tostar, recalentar, cocinar al vapor y deshidratar alimentos, todo desde una pantalla táctil intuitiva con 10 programas automáticos.
Además, incluye una gran ventana panorámica XL que facilita el control visual de la cocción sin necesidad de abrir el aparato. Su tecnología de aire caliente distribuye el calor de manera uniforme, garantizando una textura crujiente por fuera y tierna por dentro, ideal para recetas caseras con un acabado profesional.
Características del producto
Entre sus especificaciones más destacadas, se encuentran:
- Potencia: 1800 W
- Capacidad interior: 12 litros
- Temperatura ajustable: de 40 °C a 200 °C
- Temporizador: de 1 a 60 minutos / deshidratador de 1 a 24 horas
- Pantalla táctil con 10 programas preestablecidos
- Ventana panorámica XL para controlar la cocción
- Modos de cocción: freír, asar, hornear, gratinar, tostar, recalentar, cocinar al vapor y deshidratar
- Accesorios aptos para lavavajillas
- Medidas: aprox. 32,5 x 35,4 x 38,5 cm
- Longitud del cable: 100 cm
Elementos adicionales incluidos:
- 3 bandejas para hornear y deshidratar (rejillas)
- 1 bandeja continua
- 1 rotisserie para pollo
- 1 cesta giratoria redonda
- 1 set de kebab (para 8 pinchos)
- 1 asa de extracción
- Incluye libro con 20 recetas exclusivas