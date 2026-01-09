El termómetro indica el inicio de una temporada de frío que desafiará a los residentes de diversas áreas metropolitanas. Las autoridades de Protección Civil han emitido alertas sobre un descenso significativo en las temperaturas que impactará principalmente durante las primeras horas del día.

Las condiciones climáticas adversas obligarán a miles de individuos a ajustar sus rutinas matutinas y adoptar medidas preventivas para salvaguardar su salud. Los expertos en meteorología prevén que este fenómeno podría prolongarse más allá del fin de semana, marcando así el inicio definitivo del invierno en la región central del país.

La alerta amarilla se mantendrá activa en las horas más frías del día y se implementará un operativo especial para la atención y prevención.

Alerta activa: descubre los momentos más críticos del frío extremo

Las autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos han establecido un periodo de vigilancia especial que abarca desde la medianoche hasta las 08:00 horas . Durante este intervalo, se registrarán los valores térmicos más bajos, con un impacto notable en zonas elevadas y áreas periféricas.

La alerta amarilla se mantendrá vigente durante ocho horas consecutivas, periodo en el cual se aconseja restringir las actividades al aire libre y fortalecer las medidas de protección. Los servicios de emergencia estarán disponibles a través de las líneas 911 y 55 5683 22222 para atender cualquier eventualidad relacionada con el clima.

Tlalpan en el centro del torbellino: la zona más impactada por el fenómeno invernal

Tlalpan, alcaldía situada en el sur de la capital, se posiciona como la región con mayor vulnerabilidad ante este fenómeno meteorológico. Las características geográficas de la zona, que incluyen una altitud elevada y extensas áreas arboladas, crean un entorno propicio para que las temperaturas desciendan de manera significativa.

Los habitantes de esta demarcación deberán adoptar medidas de precaución, dado que históricamente ha sido la más propensa a heladas y formación de escarcha. Las colonias situadas en las laderas de las montañas experimentarán las condiciones más adversas.

Estrategias clave para sobrevivir a la ola gélida

Protección Civil ha emitido una serie de recomendaciones esenciales para salvaguardar la salud de la población. Entre las indicaciones más relevantes se encuentran: