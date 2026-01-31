El 29 de septiembre, entrará en vigor la nueva Ley de Bienestar Animal, la cual implementará una serie de regulaciones que afectarán a los tutores de los perros, gatos y otros animales de compañía, así como a las asociaciones o entidades dedicadas al cuidado y rescate de situaciones de abandono o maltrato.

Entre los aspectos más relevantes de esta normativa se encuentran el seguro obligatorio para mascotas y la prohibición de mantener más animales de los permitidos sin la correspondiente autorización.

Ley de Bienestar Animal | Confirman cuántas mascotas se pueden tener en el hogar con la nueva regulación (foto: archivo).

¿Cuántas mascotas puedo tener en casa?

En caso de ser un hogar de protección o refugio de animales se deberá solicitar una licencia de núcleo zoológico. De este requisito, quedarán excluidos los centros veterinarios, detalló el portal 20 minutos.

Al entrar en vigor la ley, los ciudadanos de toda España no podrán tener más de cinco animales de compañía, ya que a partir de ese número se deberá tener un permiso especial.

Cómo solicitar permiso para tener más mascotas

Las personas que posean más perros y gatos de lo permitido deberán acudir al ayuntamiento de su comunidad para solicitar una autorización.

Aunque aún no se han revelado todos los pormenores, el portal mencionado indicó que se analizará cada caso de manera individual y que las autoridades competentes evaluarán el adecuado estado de salud de las mascotas del solicitante para conceder el permiso.

Consecuencias de exceder el límite de mascotas permitidas

En primer lugar, es importante señalar que las personas que convivan con más animales y no realicen las notificaciones pertinentes para solicitar el permiso podrían enfrentar sanciones que dependerán de la gravedad del caso.

Esto se debe a que el ciudadano estaría poniendo en riesgo la salud propia y de los vecinos. El medio 20 minutos informó que las multas podrán ir desde los 500 euros hasta los 200.000 euros.