¿Nace una nueva potencia mundial? El país latino que desafió el orden mundial y activa las alarmas en Estados Unidos, Rusia y China. (Fuente: archivo)

Adiós a la visa: EE.UU permitirá la entrada al país a los extranjeros que compren este permiso

Brasil se ha convertido en el foco de atención de expertos internacionales y gobiernos de distintas partes del mundo. En los últimos meses, el gigante sudamericano, con más de 200 millones de habitantes y abundantes recursos naturales, comienza a consolidarse como la nueva gran potencia emergente.

Su rol activo en los BRICS y sus apuestas estratégicas por la energía, la innovación tecnológica y la seguridad alimentaria generan inquietud en potencias como los Estados Unidos, Rusia y China, que observan cómo el país avanza hacia una posición más autónoma dentro del nuevo escenario geopolítico mundial.

Brasil y su papel clave en los BRICS

El bloque económico integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica se ha consolidado como una plataforma esencial para el ascenso del país latinoamericano. Desde esta posición, Brasil ha adquirido un papel destacado en los debates económicos a nivel global y ha fortalecido vínculos con aliados clave, sin descuidar su objetivo de diversificar relaciones y mantener un grado de autonomía frente a las principales potencias mundiales.

¿Nace una nueva potencia mundial? El país latino que desafió el orden mundial y activa las alarmas en Estados Unidos, Rusia y China. (Fuente: archivo)

Recursos y producción energética que potencian a Brasil

Uno de los pilares de su desarrollo es la capacidad productiva en materia energética. Brasil lidera la producción en biocombustibles, cuenta con una industria petrolera en expansión y progresa en la generación de energías limpias y renovables.

A ello se suma su rol como proveedor global de alimentos y minerales críticos, lo que lo convierte en un aliado esencial para los países que buscan asegurar su suministro energético y alimentario en medio de un escenario internacional volátil.

¿Nace una nueva potencia mundial? El país latino que desafió el orden mundial y activa las alarmas en Estados Unidos, Rusia y China. (Fuente: archivo)

Nuevas apuestas brasileñas en innovación y tecnología

Más allá de su riqueza natural, el país busca establecer un perfil innovador. Con inversiones en inteligencia artificial, agricultura sostenible y el desarrollo del hidrógeno verde, Brasil tiene el potencial de convertirse en un referente en transición energética y transformación tecnológica en la próxima década.

Esta combinación de factores lo posiciona como un actor con capacidad de incidencia en sectores clave para la economía global.