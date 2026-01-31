La tecnología no avanza: se dispara. Así lo expresó Elon Musk durante una intervención en la conferencia Bosch Connected World, donde ofreció una visión sobre el futuro inmediato dominado por la inteligencia artificial, los vehículos autónomos y la robótica de nueva generación.

Lejos de los titulares apocalípticos, Musk combinó realismo con asombro. Para él, estamos entrando en la era más interesante de la humanidad, pero también una donde será necesario adaptarse con rapidez y repensar el papel del ser humano en un entorno altamente automatizado.

Elon Musk y la revolución que se avecina

Durante su intervención, Musk no escatimó palabras: “Realmente estamos al borde de la mayor revolución tecnológica que haya existido”, afirmó ante el auditorio.

El avance vertiginoso de la inteligencia artificial generativa, que ya permite desde redactar textos hasta interpretar imágenes y tomar decisiones complejas, es para él el núcleo de esta transformación.

Musk describió cómo el desarrollo de redes neuronales digitales (el corazón de la IA moderna) se está multiplicando por diez cada seis meses. Esta aceleración, en sus palabras, supera cualquier curva de crecimiento conocida. “A este ritmo, pronto superaremos la masa del universo”, bromeó.

Rol de coches autónomos y robots en el futuro cercano

Uno de los temas que Musk abordó con entusiasmo fue la autonomía vehicular. Afirmó que su compañía está cerca de lograr un sistema que permita a un coche conducir completamente solo, sin necesidad de intervención humana.

Este nivel de inteligencia artificial aplicada cambiará no solo la movilidad, sino también la utilidad del vehículo. Según sus estimaciones, un coche autónomo pasaría de usarse 10 horas semanales a más de 50, al operar como una especie de taxi personal automatizado.

“Estoy en Austin y si quiero ir al aeropuerto, el coche puede llevarme sin tocar el volante”, dijo. “Estamos creando una especie de inteligencia general artificial en miniatura para que el coche entienda el entorno como lo haría una persona”.

Pero su visión va más allá de las carreteras. Musk habló también del proyecto Optimus, el robot humanoide desarrollado por Tesla. A diferencia de los robots industriales convencionales, Optimus está diseñado para moverse como un humano y realizar tareas cotidianas.

“Será capaz de hacer casi todo lo que puede hacer una persona. Solo espero que los robots sean amables con nosotros”, comentó.

El nuevo papel del ser humano frente a las tecnologías emergentes

La conclusión de su intervención no fue alarmista, sino reflexiva. Musk reiteró que estamos viviendo “los tiempos más interesantes de la historia” y que la clave será adaptarse, innovar y convivir con estas nuevas formas de inteligencia.

Uno de los puntos más significativos de su intervención fue el impacto que estas innovaciones tendrán en la productividad global. Musk sostuvo que herramientas como los chatbots inteligentes y los robots autónomos transformarán desde la logística hasta el servicio al cliente.

A su juicio, el cambio será tan profundo que muchos sectores tendrán que replantear cómo trabajan. Aunque reconoció que en algún momento se sintió inquieto por el posible reemplazo del ser humano, su visión terminó siendo más pragmática: “Me pregunté si preferiría estar vivo para ver un apocalipsis de la IA.. y creo que sí. Prefiero ser testigo de ello”.

“Ya se están usando asistentes virtuales capaces de responder preguntas complejas. Y esto es solo el principio”, señaló.