Un hallazgo arqueológico en el norte de España ha puesto en tensión algunas ideas establecidas sobre el origen y desarrollo del arte rupestre. La aparición de nuevas evidencias en un entorno no habitual obliga a revisar interpretaciones que se daban por consolidadas en el ámbito científico. En Bizkaia, un equipo de investigadores ha identificado un yacimiento prehistórico con características poco frecuentes: una cavidad excavada por intervención humana que contiene pinturas rupestres. El descubrimiento introduce un elemento disruptivo en el estudio del arte prehistórico en el Cantábrico, una región con una larga tradición de hallazgos, pero dominada por cuevas naturales. El enclave presenta una estructura artificial con acceso mediante escalones tallados en roca y una entrada de forma cuadrangular. En su interior, un espacio de aproximadamente 5 por 2 por 1,75 metros conserva cinco paneles con pinturas y al menos 25 representaciones humanas esquemáticas, realizadas con pigmentos naturales en tonos rojo y negro. Las figuras fueron ejecutadas con una técnica sencilla, basada en la aplicación directa de pigmentos con los dedos. Este rasgo, junto con la iconografía de las representaciones, sitúa el conjunto dentro de la Prehistoria reciente, aunque los especialistas continúan trabajando para precisar su cronología exacta. El valor del descubrimiento no reside únicamente en las pinturas, sino en el soporte. La cueva no es completamente natural, sino una estructura modificada o excavada, lo que introduce una variable poco documentada en el estudio del arte rupestre en España. Los especialistas señalan que este tipo de intervención humana sobre el espacio sugiere una relación distinta entre las comunidades prehistóricas y su entorno. La elección del lugar, su acondicionamiento y la posterior realización de las pinturas abren nuevas líneas de investigación sobre el uso simbólico y ritual del espacio. El descubrimiento se produjo durante una intervención para recuperar el entorno de la ermita de San Pedro de Atxispe, cuando se detectaron indicios que no encajaban con estructuras recientes. La inspección permitió identificar las primeras figuras, lo que activó un análisis más profundo por parte de especialistas en arte rupestre. En paralelo, los investigadores presentaron nuevos avances en la cueva de Armintxe, en Lekeitio, donde se han documentado grabados de animales del Paleolítico superior, con una antigüedad estimada entre 19000 y 16000 años. Ambos hallazgos, aunque de cronologías distintas, refuerzan el papel del territorio como un punto clave para entender la evolución del arte prehistórico en la región.