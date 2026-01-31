La nueva ley del alquiler introduce cambios significativos en las prácticas de todas las provincias y altera las normas convencionales. El Congreso está progresando en una reforma que, de acuerdo con el texto, “ha terminado transformándose en un giro completo a las reglas del juego entre caseros e inquilinos”.

Esta legislación busca establecer un marco más equitativo y transparente en las relaciones entre arrendadores y arrendatarios, promoviendo así un entorno más justo para ambas partes.

Este proyecto de ley, respaldado por ERC y otros, espera respuesta del PSOE y transformará el mercado inmobiliario

La reforma también limita garantías y prohíbe prácticas extendidas. El articulado impide exigir más de una garantía adicional y bloquea la obligatoriedad de contratar seguros de impago. Estas medidas buscan un mayor equilibrio.

La norma elimina cargas comunes para el arrendatario. El texto es claro: “en ningún caso podrá repercutirse al arrendatario el Impuesto sobre Bienes Inmuebles”. También veta “los gastos de gestión inmobiliaria” y cualquier tasa vinculada al contrato. Este cambio afectará a las provincias del país con mercados más tensionados.

Palo a los propietarios: la nueva Ley de Alquileres permitira a los inquilinos hacer obras sin permiso (foto: archivo).

Alertas legales de la nueva ley del alquiler

La nueva ley del alquiler introduce derechos inéditos para el inquilino. En casos de fallos de habitabilidad, “el inquilino podrá enviar al propietario un aviso y un presupuesto”. Si “en 15 días el casero no acepta”, el arrendatario podrá ejecutar la obra y descontarla del pago mensual.

En reparaciones menores, la respuesta debe llegar en cinco días. Si no hay contestación, “el arrendatario podrá asumir la reparación y exigir el reintegro”. Esta previsión fortalece la posición del inquilino y reduce la exposición a negligencias.

Además, la reforma endurece el control del contrato temporal . Los contratos deberán justificar una causa demostrable . Si no se acredita, “el contrato se convertirá directamente en uno de vivienda habitual”. Esto corrige abusos detectados en ciudades con alta rotación.

Pronóstico del mercado de alquiler en cada comunidad autónoma

El mercado afronta un cambio estructural. Según la norma, el contrato temporal deberá tener una duración mínima de 31 días y un máximo de 12 meses. Si se supera ese límite, “pasará automáticamente a ser un contrato estándar”. El impacto será desigual según cada comunidad.

Los analistas prevén ajustes en la oferta. Como advirtió Helena Beunza, “el mercado del alquiler está retrocediendo tanto en la parte del propietario individual como el propietario institucional”. El efecto será especialmente visible en regiones con menor stock disponible.

En zonas tensionadas, los propietarios no podrán añadir nuevos conceptos de pago en las renovaciones. Esto reforzará la estabilidad de los arrendatarios en áreas con alta presión demográfica. La reforma afectará tanto a entornos urbanos como rurales.