La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) publica en su sitio web oficial una tabla que detalla la vida útil estimada de cada denominación del dólar, la cual varía según la frecuencia y el tipo de uso común de cada billete.

Según la información oficial, esta tabla puede servir como una guía para entender cada cuánto tiempo se reemplazan los billetes circulantes. Este proceso es llevado a cabo de manera protocolar por las autoridades competentes cuando los billetes presentan desgastes que no cumplen con las normas de calidad establecidas.

Fin del dólar de 100: descubre qué billetes dejarán de circular y cómo preservar su valor

La moneda emitida por la FED desde 1914 hasta la fecha debe mantener su curso legal, conforme a la política de los Estados Unidos. Los billetes de USD 100 que presenten deterioro serán retirados del sistema y reemplazados por otros nuevos.

De acuerdo con la tabla de frecuencia, el billete de 100 dólares se destaca como el más duradero, dado su uso como moneda de reserva. Mientras que los billetes de USD 10 tienen una vida útil estimada de aproximadamente 5,7 años, los de USD 100 poseen una duración aproximada de 24 años.

“Cuando se deposita moneda en un Banco de la Reserva Federal, la calidad de cada billete se evalúa mediante un sofisticado equipo de procesamiento. Los billetes que cumplen con nuestros estrictos criterios de calidad, es decir, que aún están en buenas condiciones, continúan circulando, mientras que los que no lo hacen son retirados de circulación y destruidos”, señala la FED.

El dólar de 100 se transforma para siempre: descubre cómo serán los nuevos billetes

En 2011, el Comité Directivo de Disuasión Avanzada de Falsificaciones (ACD) presentó un calendario para el rediseño de la moneda estadounidense, con el objetivo de actualizar sus características de seguridad y dificultar los intentos de falsificación. El cronograma establecido es el siguiente:

2026: USD 10

2028: USD 50

2030: USD 20

2032: USD 5

2034: USD 100

Es fundamental señalar que, conforme a la política mencionada, los modelos actuales no deberán canjearse con la emisión de nuevas ediciones, ya que la integración se llevará a cabo de manera gradual a través del depósito bancario y el reemplazo de billetes deteriorados.

El dólar de 100 será el último en modificarse y su diseño se dará a conocer entre seis y ocho meses antes de su lanzamiento por razones de seguridad.