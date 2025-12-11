La seguridad al conducir está intrínsecamente vinculada a las capacidades físicas y mentales del conductor. Para garantizar una conducción segura, es fundamental que todos los sentidos estén alertas.

Es importante señalar que algunas de estas enfermedades son más comunes de lo que se podría suponer. No obstante, los síntomas asociados o los efectos de los medicamentos pueden representar un riesgo significativo al volante y, en consecuencia, aumentar la probabilidad de un accidente.

Sin embargo, ciertos medicamentos pueden actuar como inhibidores de estas facultades, lo que implica que algunas condiciones de salud podrían ser incompatibles con la conducción.

En este contexto, la Dirección General de Tráfico (DGT) enfatiza que, al igual que se penaliza el conducir bajo la influencia del alcohol o de sustancias estupefacientes, también se desaconseja hacerlo en situaciones de alto estrés o fatiga.

Además, advierte sobre las graves consecuencias que pueden derivarse de conducir con ciertas enfermedades.

Enfermedades que dificultan la renovación del carnet de conducir

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha elaborado un listado de patologías que se consideran incompatibles con la conducción de vehículos. No obstante, es fundamental destacar que no todas las condiciones impactan de manera uniforme las capacidades del conductor, por lo que cada caso debe ser evaluado de forma individual y en función de su gravedad específica.

Existen ciertas afecciones que requieren de un informe médico favorable y de un tratamiento farmacológico adecuado para poder renovar el permiso de conducir.

Entre estas se encuentran la demencia, los trastornos de ansiedad, los trastornos de la personalidad, la depresión, los trastornos del sueño, el trastorno obsesivo-compulsivo, los trastornos del desarrollo intelectual, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y la dependencia de alcohol o drogas.

Por otro lado, hay enfermedades que requieren considerar el tiempo transcurrido desde su diagnóstico inicial y el tratamiento recibido para obtener la autorización de conducción.

En estos casos, es indispensable contar con un informe que certifique la ausencia de riesgos y el conductor deberá proceder a la renovación de su permiso de manera periódica.

Patologías que impiden la renovación del carnet de conducir