Descubrimiento sin precedentes| Hallan un taller desbordado de oro y toda su riqueza es de un solo país. (Fuente: archivo)

No se construyeron con humanos | Hallan el verdadero origen de las pirámides de Egipto: fueron hechas con una tecnología muy avanzada

En esta noticia Descubre el oro más antiguo de la historia en China

Un grupo de especialistas en China ha realizado un hallazgo significativo al localizar un espacio artesanal que proporciona nuevas perspectivas sobre la antigua civilización Shu. El descubrimiento tuvo lugar en Sanxingdui, en la provincia de Sichuan, donde se encontró un taller que operó durante más de tres siglos y que contenía piezas de oro, jade y piedras talladas.

Este taller fue identificado por el Instituto Provincial de Investigación Arqueológica y de Reliquias Culturales de Sichuan, situado a tan solo un kilómetro de los célebres pozos de sacrificio que han otorgado renombre internacional a la región.

De acuerdo con los especialistas, este espacio habría funcionado como un centro de manufactura estrechamente relacionado con la producción de reliquias que son consideradas entre las más sofisticadas del antiguo Reino Shu, que existió entre el 2500 y el 1000 a.C.

Descubre el oro más antiguo de la historia en China

Las investigaciones llevadas a cabo en el lugar confirman que el taller tiene una antigüedad superior a los 3.000 años, lo que lo convierte en una pieza clave para conectar directamente con los tesoros previamente descubiertos en Sanxingdui. Además, ofrece un marco más claro para interpretar hallazgos arqueológicos de la región que, hasta ahora, no tenían una explicación definida sobre su origen o su función dentro del Reino Shu.

Descubrimiento sin precedentes| Hallan un taller desbordado de oro y toda su riqueza es de un solo país. (Fuente: archivo)

Según informó la agencia oficial Xinhua, las investigaciones sobre este taller de oro no frenarán . El objetivo es dilucidar qué rol económico, religioso y social cumplió este espacio productivo dentro de la estructura de la antigua civilización. Con las próximas excavaciones se espera obtener datos más precisos sobre cómo estaba organizada la producción artesanal en Sanxingdui.

El hallazgo, por su relevancia, también podría impulsar la postulación de Sanxingdui a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. De concretarse, no solo se reforzaría su valor histórico, sino que además se potenciaría el atractivo turístico de la zona, ya reconocida como uno de los principales centros arqueológicos de China.

Un centro productivo clave para comprender al Reino Shu

Los escombros de Sanxingdui, también llamadas ruinas, se conocen desde la década de 1920 y abarcan unos 12 km² en la cuenca del río Yangtsé. Pero la investigación iniciada en 2024 reveló algo nuevo: más de 400 áreas con vestigios, entre ellas el taller artesanal que parece haber concentrado gran parte de la producción local.

El arqueólogo Ran Honglin, líder del equipo de excavación, detalló que allí se encontraron estructuras fundamentales para el trabajo en serie: cimientos, hornos de combustión, zanjas repletas de ceniza y sectores de procesamiento. Gracias a ello, ahora es posible reconstruir cómo se fabricaban estas piezas hace más de tres mil años. Para los expertos, se trata de una de las revelaciones más significativas en la arqueología china de los últimos tiempos.

Descubrimiento sin precedentes| Hallan un taller desbordado de oro y toda su riqueza es de un solo país. (Fuente: archivo)

En el interior del taller se hallaron materiales en todas sus etapas: desde bloques de piedra sin trabajar hasta fragmentos, piezas de jade y objetos terminados. Esta diversidad sugiere que el lugar funcionó como un centro productivo con una cadena artesanal bastante desarrollada a lo largo del tiempo. El hallazgo refuerza la hipótesis de que muchas de las célebres reliquias de Sanxingdui fueron creadas allí mismo y no introducidas desde otras regiones, como se había planteado anteriormente.