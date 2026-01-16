La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz ha establecido una nueva restricción para la obtención del permiso de conducir. Infórmate más al respecto.

Las personas que adeudan pensión alimenticia en Veracruz ya no podrán obtener su licencia de conducir, según nuevas disposiciones implementadas por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado. La medida representa un endurecimiento de los requisitos para acceder a este documento y busca presionar a quienes incumplen con sus obligaciones hacia menores de edad.

La dependencia estatal dio a conocer la restricción a través de sus canales oficiales en redes sociales, informando que a partir de ahora será obligatorio presentar el Certificado de No Inscripción al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) como parte del proceso de tramitación. Este documento se suma a la lista de requisitos obligatorios que ya existían para obtener el permiso de conducción.

“Por disposición oficial, para realizar tu trámite de licencia de conducir deberás entregar el Certificado de No Inscripción al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias”, señaló la SSP en su comunicado. La advertencia fue contundente: “Toda persona que sea deudor alimentario no podrá obtener la licencia”.

Atención conductores | Cancelarán las licencias de conducir de quienes no cumplan este nuevo requisito obligatorio (foto: archivo).

Definición y Propósito del RNOA

El objetivo principal del registro es combatir la impunidad vinculada al incumplimiento de pensiones alimenticias, así como generar mecanismos de presión legal y administrativa que protejan el interés superior de la niñez.

El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) es una iniciativa del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) diseñada para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en México.

A través de este padrón nacional se identifica tanto a las personas que mantienen obligaciones alimentarias vigentes como a quienes incumplen con el pago de pensiones dictadas por autoridades judiciales.

Guía para obtener el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias

La incorporación de este requisito en Veracruz para tramitar licencias de conducir es uno de los primeros intentos estatales por vincular obligaciones familiares con permisos de movilidad. La medida se suma a otras estrategias que usan restricciones administrativas para presionar el pago de pensiones alimenticias, aunque persisten dudas sobre su impacto de fondo.

Autoridades estatales indicaron que el objetivo es reforzar el cumplimiento de las pensiones alimenticias, una problemática que afecta a miles de madres y menores en todo el país, mediante la limitación de trámites gubernamentales.

La medida se sustenta en el artículo 135 septies de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que permite vincular el cumplimiento de obligaciones alimentarias con el acceso a trámites administrativos.