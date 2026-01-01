En esta noticia La Corte limita el futuro de las apps de transporte

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, otorgó la razón al Gobierno de México, determinando que los servicios de transporte mediante aplicaciones, como Uber, carecen de la autorización oficial necesaria para operar en aeropuertos del país. Este fallo conlleva la exclusión definitiva de la plataforma en dichas áreas.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) comunicó que “los servicios que se ofrecen a través de las empresas de aplicación no cuentan con autorización expedida por la Secretaría para prestar estos servicios de transportación". Este pronunciamiento refuerza la exclusividad de los taxis y transportes autorizados.

Adiós para siempre a Uber: la Corte Suprema falló a favor del Gobierno y la aplicación no podrá circular más (foto: archivo).

Según el comunicado oficial, la empresa Uber había promovido un amparo tras los operativos de la Guardia Nacional en aeropuertos. Sin embargo, el fallo de la Corte Suprema determinó que la suspensión otorgada por un juzgado no constituye autorización alguna.

“Esto garantiza que los operativos se realicen de manera justa y equitativa, aunque no autoriza la prestación de dichos servicios”, aclaró la SICT.

El fallo de la SCJN beneficia principalmente a los concesionarios de transporte formal, que ven en la medida una recuperación de su espacio operativo, mientras que los conductores asociados a aplicaciones enfrentan la pérdida de una fuente de ingresos clave.