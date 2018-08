No solo deben entrar dólares frescos al Tesoro: también deben dejar de salir

La gran incertidumbre que arrastra a los bonos argentinos está atada al financiamiento del 2019. Pero no termina ahí: hay una desconfianza que perfora la gestión y hace centro en la capacidad política de cerrar un acuerdo por el presupuesto del año entrante.

Para los banqueros y los analistas menos pesimistas, la Argentina no puede estar de ninguna manera bajo la sombra de un posible default. Las necesidades de fondos no superan los u$s 8000 millones, y el excedente en pesos estaría resuelto si lo que estaba en Lebac pasa a financiar al Tesoro vía Letes. El ministro Nicolás Dujovne se encargó de remarcar este punto al hablar ayer con corresponsales extranjeros.

Pero en paralelo, persisten las dudas sobre cuántos dólares tendrá que destinar el BCRA a rescatar Lebac, y cuántos embolsará el Gobierno con las Letes, en medio de una escalada de tipo de cambio e inflación. Como señala el economista Jorge Vasconcelos en su último paper, la nube de incertidumbre también tiene un componente doméstico: son los argentinos los que siguen demandando billetes verdes porque perciben que la depreciación de su moneda todavía no tiene techo a la vista. Se duda sobre la cantidad de divisas que entra al conducto que alimenta las reservas del Central, pero también sobre las que salen.

El financiamiento 2019 es el tema, pero no excluyente. El anuncio del Palacio de Hacienda sobre el uso de otros u$s 3000 millones del acuerdo con el Fondo, y la cancelación del programa de recompra de letras intransferibles vía deuda nueva (incluido en el acuerdo con el Fondo) no conmovió demasiado a los inversores: ayer los bonos mejoraron levemente y el riesgo local bajó apenas 12 puntos (es cierto que falta el OK final del Fondo, que se descuenta). El próximo muro a escalar es el Presupuesto 2019, que se debe presentar el 15 de septiembre.

El Gobierno necesita alcanzar estabilidad cambiaria sin sacrificar demasiadas reservas: debe lograr que los dólares entren y no salgan. Por eso tampoco fuerza una baja del precio de la divisa. Sabe que comprar tiempo será cada vez más caro.