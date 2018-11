Macri se pone del lado de Trump en las disputas abiertas dentro del G20

En pocas horas más, Mauricio Macri dará por inaugurado la Cumbre de Líderes del G20, en el décimo aniversario de aquel encuentro de altos mandatarios convocado sobre las primeras esquirlas que iba dejando la crisis financiera internacional del 2008, en el cual la Argentina estuvo representada por Cristina Fernández de Kirchner.

Una década después, con liderazgos más débiles y tensiones en ascenso, el presidente argentino se propone mediar entre posiciones antagónicas sobre el comercio mundial y las medidas que se deben adoptar para el cuidado del medioambiente, y si bien jugará para lograr al menos modestos consensos, está dispuesto a apoyar la agenda que viene a traer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el más disruptivo de los convocados.

Este es uno de los gestos que la Casa Rosada tendrá con el ocupante del Salón Oval, en retribución al vital apoyo que la administración republicana otorgó al país en los momentos más calientes de la "tormenta" cambiaria y financiera. La relación bilateral con Estados Unidos podría resumirse en un toma y daca: Washington otorga ventajas económicas y comerciales, y la Argentina le retribuye con apoyos políticos en los foros multilaterales, donde se montan las barricadas contra la avanzada trumpista.

En el Gobierno no ocultan que fue gracias a la persistencia de Trump que la Argentina logró abrochar un acuerdo stand by por u$s 57.000 millones, el préstamo más grande del organismo multilateral de crédito. Por si quedaran dudas, Trump aceleró para esta semana el anuncio de otros u$s 800 millones para financiar proyectos de infraestructura a través de su agencia de inversiones en el exterior, OPIC, y reabrió el mercado de exportación de carne vacuna, que había prometido su predecesor, Barack Obama.

Macri hablará el viernes al mediodía al plenario de jefes de Estado y de gobierno y desde allí arrancarán dos días de debate, organizados en tres sesiones. Pero antes de que eso suceda, habrá conversado ya con los líderes de Francia, Emmanuel Macron; la Unión Europea, Jean-Claude Juncker y Donald Tusk; Italia, Giuseppe Conte; Canadá, Justin Trudeau; Alemania, Ángela Merkel, y Trump. Con todos ellos abordará los reclamos de la Casa Blanca por un comercio "justo y recíproco", donde China no siga recibiendo trato diferencial por considerárselo un país "en desarrollo", y la reforma del Órgano de Solución de Controversias de la OMC, para aminorar los fallos adversos contra Estados Unidos.

Con estas charlas concluidas, comenzará la primera y más breve deliberación del G20, que tiene por lema "Poniendo a la gente primero", enfocada en los desafíos de la economía global.

La segunda sesión, presentada bajo el eje "Construyendo consensos", se meterá en el corazón de las disputas: las reglas del comercio, el sistema financiero e impositivo, y los desafíos del desarrollo sustentable y el cambio climático. Por tocar temas tan sensibles, las discusiones se prolongarán en la tarde del viernes y la primera mañana del sábado.

La agenda oficial prevé abordar, finalmente, temas como la energía, la infraestructura y la seguridad alimentaria en un panel bautizado "Abrazando las oportunidades". Sin embargo, es probable que los mandatarios sentados a la mesa sean pocos a esa altura, y más bien se encuentren tras bambalinas negociando los términos de la declaración (si acaso hay esperanzas de tal cosa) o sus propias agendas con otros países.

Los sherpas negociaron este esquema de discusión y, según varios miembros de delegaciones, ninguno llega a con la intención de ceder en sus reclamos.