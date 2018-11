Hubo críticas para los ex banqueros centrales

Los últimos dos funcionarios que presidieron al Banco Central no pasaron por desapercibidos en el panel económico. Fue primero Miguel Ángel Broda el que criticó a Luis Caputo, quien también ejerció como ministro de Finanzas en la gestión de Cambiemos: "Este es el único programa que puede no fracasar de la administración Macri. El programa básicamente dice lo que pide el FMI: no hagas lo que hizo "Toto" Caputo. No vendas ningún dólar, como los u$s 9000 millones que regalamos este año por carry trade".

Unos minutos más tarde, el economista opinó que "las metas de inflación con banda flotante no tenían antecedentes. El resultado de esto, sumado al déficit fiscal, era inevitable: una política macro explosiva". A su vez, Martín Redrado consideró a esta política monetaria como "confusa" en un momento donde el tipo de cambio perdió estabilidad. "Me llamó Federico y me dijo en aquel momento que no era así", contó Redrado.