"Hay que hacer juicios cortos para recuperar el dinero de la corrupción"

En medio de una catarata de empresarios y funcionarios ‘arrepentidos’ en el marco de la causa por los Cuadernos K y cuando se hablan de retornos millonarios, financiamiento de campañas en negro y bolsos con dinero, ¿se puede recuperar el dinero de la corrupción? En una entrevista concedida a El Cronista, desde su despacho ubicado en el 5° piso de los tribunales de Comodoro Py, el fiscal federal Federico Delgado intentó darle una respuesta a esa pregunta. También, habló sobre el proyecto de ley de extinción de dominio, del que opina: "Lo más lógico es hacer juicios cortos". Así, se eliminarían las chances de tener que devolver lo decomisado, además de indemnizar a quienes sean absueltos.

- ¿Qué opina sobre el proyecto de Extinción de Dominio que se debatió en el Senado?

- El tema es cuándo se puede decomisar. Se puede decomisar cuando las causas terminan, y las causas terminan cuando no quedan apelaciones posibles. En Argentina, los juicios por corrupción, promedio, duran 10 o 12 años. Una alternativa es hacer juicios cortos y todo el decomiso se vuelve una discusión más sencilla, porque si los juicios duran lo que dice la ley, en un par de años a un tipo podés darle la mano y decirle: ‘Es absuelto’ o ‘usted es condenado, le voy a sacar el producto del delito’. Como hay un problema de temporalidad, se buscan atajos: uno de ellos es la ley de Extinción de Dominio. Depende de cómo se haga la ley, puede ser un buen remedio o traer más problemas.

- ¿Por qué más problemas?

- Porque la Argentina está edificada en base al derecho de la propiedad y destruirlo es muy difícil. Por eso, la opción de la constitución es la sentencia firme. Hay que ver cómo salen estas leyes, y qué creatividad tienen para balancear, primero, que el delito no rinda beneficios, porque si no es un negocio: ‘robo, robo, total, no me la pueden sacar’, y la causa dura mil años. Y con la protección constitucional, que no es para los delincuentes, sino para todos.

- ¿Es posible recuperar el dinero de la corrupción?

- Si se lo encuentra, sí, claro. La alternativa más sencilla, siempre, es hacer juicios rápidos, cumplir la ley que está es lo más sencillo. La otra alternativa, cuando salga la extinción de dominio, es ver si esa ley se puede aplicar para atrás. En general, las leyes se aplican para adelante, una ley no puede afectar los "derechos adquiridos".

- ¿Y si se hace por la vía civil, se podría ir para atrás?

- Sí, puede ser. Pero no es tan sencillo como lo presentan, porque una vía civil supone que alguien quiera algo, y que otro no lo quiera. Entonces, hay que hacer un juicio y discutir quién tiene mejor derecho. El tema es que esas cosas no son absolutas, es complicado. Porque tenés, como ventaja, a la Constitución, que te dice: la propiedad es inviolable.

- ¿Qué opina sobre los arrepentidos en el caso de los Cuadernos?

- Qué dijeron, no lo sé. Lo que puedo decir es cómo funciona la ley. El premio más importante de la ley es el caso de Vanderbroele: cuando hay un juicio oral, y hay una condena, te bajan la pena. Él tuvo menos años de prisión que Boudou, eso es la ley del arrepentido. Ahora, ¿qué hacemos mientras tanto? La ley tiene premios menos significativos: si colaborás, podés esperar el juicio oral en libertad, excarcelado. No sé qué dijeron estas personas, pero lo que dice la ley es que para que te acepten como arrepentido tenés que suministrar información verosímil, que se pueda chequear y que hable de personas que están, en la estructura criminal, por encima tuyo. Así que, según la ley, no debería ser automático. Cuando te arrepentís, iniciás un camino. La ley plantea que si el arrepentido le miente al juez o al fiscal, comete otro delito. La gente lo percibe como injusto, pero acceder al sistema del arrepentido no es un premio automático, es otro problema que hay que recorrer.

- ¿No están obligados a suministrar información sobre los bienes?

- Sobre el delito. Y hay quienes interpretan que la ley también habla del producto del delito, pero es bastante ambigua la redacción.

- No sería como en Brasil...

- En Brasil, el que accede al mecanismo del arrepentido tiene un premio absoluto, que es la impunidad pero, a cambio, tiene que reconocer el hecho, y tiene que devolver el producto del delito, cosa que acá es más ambigua. Y tiene que documentar todo lo que dice y, si miente en una coma, pierde ese beneficio, no hay chance de mentir.