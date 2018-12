Aún sin los PPP, el FMI confía en que se cumplirá el déficit cero en 2019

Para el FMI, aún con la caída del financiamiento de obra pública vía PPP y con el fallo de la Corte sobre el índice de la actualización de las jubilaciones, se podrá cumplir la meta de reducción del déficit primario para llegar al equilibrio fiscal en 2019.

"El objetivo de déficit cero es bastante realista", sostuvieron fuentes del organismo, tras la aprobación del tercer desembolso por u$s 7600 millones para Argentina.

Ante una pregunta de El Cronista sobre este aspecto respondieron que "en el Presupuesto 2019 hay bastante espacio para que se pueda cumplir" la meta de déficit cero, aún con algunos cambios que pudieran surgir sobre la marcha.

De hecho, en el staff report elaborado por el equipo técnico del FMI, que fue difundido ayer, identifican que el presupuesto aprobado por el Congreso contiene algunos cambios al borrador inicial que se estima empeorarán el saldo fiscal de 2019 en 0,17 por ciento del PBI.

No obstante, marcan que el Gobierno espera que estos cambios no les impidan alcanzar el objetivo de saldo fiscal primario cero para el próximo año, ya que serán absorbidos por los recortes de gastos en otras áreas.

En ese sentido, señalan desde el Fondo que "será importante resistir las presiones para mantener los subsidios a la energía y aumentar salarios".

El Ministerio de Hacienda tiene previsto difundir hoy el resultado fiscal de noviembre. Hasta ahora, el acumulado a octubre viene con holgura y sobrecumplimiento de la meta prevista.

No obstante, los últimos meses suelen ser de mayores pagos que hacen que el gasto público aumente a un ritmo mayor. Así, desde el entorno de Nicolás Dujovne no prevén terminar con un déficit primario menor a 2,7% del PBI.

Sobre el programa acordado con el FMI, desde el organismo sostuvieron que evoluciona dentro de lo espero pero que aún así no se puede tomar esto como seguro. Admitieron que las tasas de interés siguen elevadas, que la economía está en recesión, y que el piso se tocará en el último trimestre de este año.

Además, justo el día en el que las Lebac llegaron a su fin, resaltaron la importancia de que se terminara el uso de este instrumento ya que para el FMI no ayudaban a bajar la volatilidad.

Tercer aprobado

El Board aprobó ayer el desembolso de los u$s 7600 millones y resaltó que el programa con Argentina "está dando resultados". Con esto ya suman poco más de u$s 28.000 millones en seis meses desde el FMI, casi la mitad del préstamo a tres año.

En cada uno de los anteriores casos (junio y octubre), desde que el Directorio aprobó el desembolso tardaron dos días hábiles en que ingrese el dinero al país. Así, se espera que el viernes ingresen a las reservas internacionales en manos del Banco Central estos u$s 7600 millones. De esta manera, se engrosarán hasta sobrepasar los u$s 65.000 millones, tras los u$s 8730 millones que entraron el lunes del swap con China.

En el comunicado de prensa, David Lipton, subdirector gerente que fue quien el funcionario que encabezó la reunión (porque Christine Lagarde estaba viajando en visita oficial a Ghana, Sudáfrica, y Angola), marcó que "hay señales tempranas de que el programa de reforma económica rediseñado, que incluye un nuevo el marco de la política monetaria, está dando resultados".

En ese sentido, subrayó que "el peso se ha estabilizado y la inflación, aunque todavía alta, ha comenzado a disminuir, a medida que el traspaso de la depreciación del peso pasado está disminuyendo".

No obstante, reconoció que "la economía argentina aún se está contrayendo y sigue siendo vulnerable a los cambios en el sentimiento del mercado. Se espera que la actividad económica comience a recuperarse en el segundo trimestre de 2019".