Audiencias públicas y bancos privados para que arranquen los PPP

En el Gobierno nacional no tienen dudas que obtendrán los fondos necesarios para lanzar el fideicomiso para el primer año de las obras viales vía los contratos de Participación Público Privada (PPP), por lo que, mientras terminan de cerrar los últimos detalles de la herramienta financiera, con una nueva resolución presentaron la primera audiencia pública para las obras.

Mediante la Resolución 2283/2018 el Ministerio de Transporte anunció la convocatoria para una audiencia pública para informar del Proyecto de Obra denominada "C-AU-03" – Autopista Ruta Nacional N° 7 – Duplicación de Calzada en paso por Carmen de Areco (Km 138,35 a Km 141,00) y Distribuidor de Acceso a Gouin (Km 137,87), correspondiente al CORREDOR VIAL "C", a cargo de VIAL ANDES 7 S.A.U., integrante del Proyecto PPP Vial - Etapa 1". La misma se desarrollará el viernes 7 de diciembre de 2018 a las 10 horas, en Moreno 541, en el Honorable Concejo Deliberante de Carmen de Areco.

El corredor C atraviesa la provincia de Buenos Aires, pasa por el sur de Córdoba para terminar en Mendoza. La obra fue adjudicada a la empresa mendocina José Cartellone Hermanos.

Esta operación se suma a las ya iniciadas en el Corredor Vial B, que comprende a la Ruta Nacional N° 5 desde Luján, provincia de Buenos Aires, hasta Santa Rosa, La Pampa. En el caso de este contrato, ya comenzaron las expropiaciones en la zona de Suipacha para colocar el obrador.

Esta obra la lleva adelante el consorcio conformado por la también mendocina Green junto a la china China Construction America, las cuales consiguieron armar un consorcio de bancos que financiarían los u$s 1175 millones correspondientes con el aval de la aseguradora China Cinda Asset Management. Como no todos los consorcios lograron lo que la constructora china el Gobierno creó un fideicomiso con el que busca recaudar los u$s 1200 millones que se necesitan para el primer año de las obras.

Fuentes oficiales habían explicado que el Ministerio de Transporte había decidido presentar la herramienta mañana. Sin embargo, en los últimos días tomaron la decisión de aplazarlo hasta finales de noviembre.

"Tenemos tiempo hasta fin de mes y no nos queremos presionar cuando tenemos más plazo para hacerlo", explicó una fuente oficial a El Cronista. "Hay muchas partes involucradas y por eso también es necesario tener la tranquilidad de todos", agregó.

Como adelantara a este diario una alta fuente del Gabinete nacional, la herramienta por la cual el Estado obtendrá fondos que después prestará a las constructoras estará financiada "por hasta seis bancos nacionales e internacionales".

Aunque hasta ahora sólo está confirmado los bancos chinos y la presencia del Banco Nación, fuentes del mercado aseguraron que también participará el HSBC y que el Santander lo están terminando de analizar