Cancillería y Defensa desmienten una violación del espacio aéreo de Chile: "Fake news"

La Cancillería y el Ministerio de Defensa salieron al cruce de versiones periodísticas que afirmaban que aeronaves de la Fuerza Áerea Argentina habían invadido el espacio chileno. "Es Fake News, nuestros aviones no estuvieron operando. No hay ninguna notificación oficial y la Ministra de Defensa chilena no menciona a la Argentina", señalaron desde el Palacio San Martín ante la consulta de El Cronista.

Fuentes oficiales del Gobierno argentino agregaron que "ningún avión militar argentino voló por la zona en el día y horario mencionado. Desconocemos a qué puede haber hecho referencia el gobierno chileno".



"No tuvimos ningún requerimiento para preguntarnos nada. Nos enteramos por la prensa chilena del asunto", añadieron.

La prensa trasandina había señalado que la ministra de Defensa, Maya Fernández Allende, había denunciado que "ayer cerca de las 20, en la zona oriental del estrecho de Magallanes, existió una alerta de tráfico aéreo no identificado. Ante lo cual, la Fuerza Aérea de Chile (FACh) activó los protocolos despegando los aviones F-5 en resguardo de la soberanía.

Además dijo que luego "se perdió el contacto de ese tráfico aéreo y en este momento se está llevando una investigación que es lo que corresponde".

Mientras tanto, desde el ministerio que comanda Luis Petri aclararon que " la única actividad de vuelo que se ejecutó el día 27 de agosto fue un vuelo LADE con el sistema Twin Otter con las escalas y horarios que se muestran as continuación : Despegado de GAL 1200 Aterrizado en USU 1340 Despegado USU 1405 Aterrizado GRA 1455 Despegado GRA 1535 Aterrizado GAL 1655 ".

El único avión de la Fuerza Aérea que voló ayer fue un Twin Otter para cubrir la ruta Río Gallegos-Usuahia-Río Grande-Río Gallegos