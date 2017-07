Yellowstone: la tierra salvaje

Muy pocos sitios en el planeta invitan a sentir que la Tierra realmente está viva. Uno de ellos es el Parque Nacional Yellowstone, uno de los destinos más interesantes del mundo por su geología y naturaleza. El parque se sitúa principalmente en el estado de Wyoming, aunque sus casi 9.000 km2 también se extienden a través de las fronteras de Montana e Idaho. Considerado como el parque nacional más antiguo del mundo, es famoso por su fauna diversa y sus fenómenos geotérmicos, especialmente el Old Faithful Geyser, una de sus atracciones más famosas.

Yellowstone integra lagos, cañones, ríos y cadenas montañosas. El lago homónimo es el lago de montaña más extenso de América del Norte y en su mitad meridional se encuentra la Caldera Yellowstone, el supervolcán más grande del continente, aún considerado activo. Por estar situado sobre un punto caliente de biodiversidad (hotspot), un área con temperaturas inusuales para la corteza terrestre, en este parque es posible ver una fascinante variedad de fenómenos geotermales. Tal es así, que en Yellowstone hay más géiseres activos que en todo el resto del planeta Tierra.

Parque pionero

Inaugurado en 1872, Yellowstone fue el primer Parque Nacional creado por el Congreso de los Estados Unidos. Como tal, no sólo preserva numerosas atracciones geotermales, sino que se transformó en un auténtico refugio de vida salvaje donde los búfalos aún transitan las praderas junto a numerosos alces, ciervos, coyotes, antílopes, osos y lobos que son sobrevolados por águilas. En este rincón salvaje del estado de Wyoming, el avistaje de fauna es una de las atracciones principales, aunque el invierno propone otro tipo de actividades para los amantes de la naturaleza.

La blanca nieve que cubre el parque, combinada con las efusiones de vapor y azufre que surgen como si fuera la respiración del suelo, conforma paisajes increíbles. En las épocas de bajas temperaturas, las manadas de búfalos se acercan a las zonas de actividad geotérmica para escapar de los fuertes vientos que soplan desde el Ártico. Lo único negativo si se planea visitar el parque en invierno es que no se puede llegar en auto a las zona donde están los mejores alojamientos, como Old Faithful Ski Lodge & Cabins y Mammoth Hot Springs. Los transportes para nieve, esquís, raquetas y motos son los medios de locomoción más apropiados para esta época. Algo que hay que tener muy en cuenta antes de planificar un viaje es que el Servicio de Parques Nacionales limita el número de visitantes y de vehículos de nieve que ingresan, por lo que es indispensable hacer reservas con alguna de las compañías turísticas o a través del sitio web oficial.

Para descubrir los mejores paisajes del parque lo ideal es realizar una excursión en motos de nieve con guía, practicar esquí de travesía y alpinismo o simplemente contratar paseos para ver géiseres y avistar la fauna característica. El borde de la antiquísima caldera volcánica de Yellowstone está compuesto por incontables montañas que llegan hasta los 3000 metros sobre el nivel del mar, otorgando postales únicas del parque. Allí también es posible ver una gran variedad de animales hidratándose en los cursos de agua; los ríos son los preferidos de los alces y búfalos, mientras que los lagos son los favoritos de los antílopes.

Con su imponente entorno natural y su naturaleza en estado puro, el Parque Nacional Yellowstone es un destino imperdible para aquellos turistas que buscan salirse de la rutina e ingresar en un mundo diferente, uno mucho más vivo.