"Veo un Presidente con convicciones, no permeable a la crítica"

Mil veces contó su historia en los programas de TV y, si bien su verdadero nombre es Luis Rojas, el público la aceptó como Lizy Tagliani. "Soy una chica transexual, mis padres jamás se avergonzaron de mí, me aceptaron y me apoyaron", sostiene con orgullo quien a los seis años sabía que quería ser mujer y a los 12 era una Lizy auténtica, enfundada en prendas femeninas y taconeando a paso firme. Acompaña a Santiago del Moro en Mañanas y Tardes Campestres, por Pop Radio 101.5, y confiesa ser "un comodín televisivo", mientras que lleva su espectáculo Lizy Tagliani recargada por todo el país, junto a Celeste Muriega y Jorge Moliniers. En una entrevista con 3Días, reflexiona sobre algunos temas de la actualidad nacional.



¿Creés que los argentinos ven la ciudad de Buenos Aires según de su ideología política?

- Me parece que vemos la ciudad según nos responda el bolsillo. Si bien en los últimos años la iracibilidad por diferencias políticas fue notoria provocando la famosa "grieta", vamos viendo la ciudad según nos conviene. La imagen que tenemos de la ciudad, del país, se ve reflejada en la economía personal y, según mi experiencia, es histórico. En líneas generales, no podemos dejar de mirarnos nuestro propio ombligo.



¿Cómo ves al presidente Mauricio Macri en estos primeros meses de gestión?

- Veo un presidente con convicciones, que demuestra que lo que propone tiene lógica con su política. Confía en sus decisiones, pero no lo veo permeable a la mirada de otros políticos que no tuvieron la posibilidad de hacer y en este momento ya no están en el poder. Eso me parece atractivo, no siento que haga cosas para la opinión del afuera, teniendo en cuenta las acusaciones que le hicieron algunos políticos que ya han tenido oportunidad de gobernar. Ahora es su tiempo, está bien plantado y, si bien veo muchas fallas, no sería justo reprocharle nada en tan poco tiempo de gestión. A los políticos, no hay que agradecerles ni felicitarlos cada cinco minutos, porque se los vota para que se comprometan a hacer lo que tienen que hacer. Sí creo que hay que reclamarles cuando no cumplen con lo que prometen.



¿Cómo te afectó el tarifazo en tu salón de belleza?

- En cada pedido que hacemos reparamos en que tenemos que remarcar precios y ajustamos lo menos posible, pero no regalamos el trabajo. Desde mi experiencia, las crisis en mi salón de belleza fueron positivas porque quien cobra un sueldo básico o son clientes habituales de la pelu y no pueden darse gustos caros, invierten en estética.



¿Qué opinás del trágico final de la fiesta electrónica de Costa Salguero?

- Es doloroso, pero creo que no se ha tocado el tema en profundidad y hacemos la vista gorda. No es precisamente una fiesta gourmet y el agua es la protagonista de la noche con un precio sideral. Era un cementerio de botellas de agua y bebidas energizantes. Vivimos en una sociedad encubierta, empezando por los organizadores, los consumidores compulsivos, los narcotraficantes, y cuando nos tenemos que hacer cargo, nos hacemos los boludos.



¿Estás a favor de la despenalización de las drogas?

- No tengo opinión formada al respecto, es un tema del que no estoy muy informada y en ese sentido soy un poco egoísta. No me gusta escuchar que la droga se lleva la vida de menores, en algunos casos será responsabilidad de los padres. Desde mi adultez, no sé si le hará bien al país que se penalice o se despenalice el consumo de drogas.



¿Creés que la Justicia va a llegar al fondo de la ruta del dinero K?

- Gracias a Dios tengo mis pequeñas creencias católicas y confío en la justicia divina así que, del mismo modo, espero que los verdaderos jueces puedan dar su veredicto de la forma más prudente y se encuentren a los verdaderos culpables.



¿Qué te pareció el discurso de CFK en Comodoro Py?

- Creo que si quiere dar un discurso y hay gente dispuesta a escucharla, es válido. Hay que respetar las decisiones de las personas. Quizás, me parezca una provocación, pero es súper respetable y admiro su capacidad de oratoria, aunque no esté de acuerdo en muchas cosas que dice y hace.



¿Qué noticia te impactó últimamente?

- Me da mucha tristeza todo lo que tenga que ver con catástrofes naturales, pero reconozco que hay mucha gente solidaria. En su momento me afectó mucho la inundación en La Plata, y hoy siento lo mismo con los 40.000 afectados por las inundaciones en el litoral del país.



¿Creés que hemos avanzado en materia de inclusión social?

- Creo que sí, aunque por momentos siento que se exceden, creyendo que ser inclusivo es estar a la moda. Quienes discriminan se prestan a un juego sin retorno. Yo soy muy cuidadosa y creo más en el respeto que en la discriminación. Estoy a favor de la igualdad y de los derechos de cada ciudadano. No podés ir al INADI a denunciar que te discriminaron por discriminador.



¿Qué le pedirías al presidente Mauricio Macri?

- Templanza, disciplina, honestidad, transparencia y trabajo para embellecer el país maravilloso que tenemos. Tratar de reciclar lo que se hizo mal en el gobierno anterior y seguir construyendo.