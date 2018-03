Un nuevo perfil de viajero en América latina

El "cazador de ofertas" es un viajero que decide el destino en base a los precios ofertados en un momento dado, frente al proceso tradicional de elegir un destino y luego buscar ofertas de precio. La proliferación de las compañías low cost y nuevos destinos secundarios ha permitido la aparición de este perfil de viajero.



En www.trabber.com ya suponen un 23,4% de las búsquedas (durante 2015) frente al 21,7% de 2014. Trabber ofrece una herramienta en tiempo real para conocer todas las ofertas. En América Latina este perfil es aún emergente (solo el 13,8%) de las búsquedas, con algunos países a la cabeza, como Venezuela (28%), Argentina (21%), Brasil (17,2%), Uruguay (14%) México (12%) y por debajo del 10% en el resto de los casos (Perú, Centroamérica, Ecuador o Colombia).



Tradicionalmente, el proceso de preparación y reserva de un viaje se realizaba partiendo del destino o destinos que el viajero deseaba conocer. Ahora, primero mira qué destinos están en oferta y luego decide dónde viajar.

"Es un cambio de paradigma producido por la sensación que tienen muchos viajeros de que van a realizar en su vida muchos desplazamientos y que, por lo tanto, un destino puede visitarse en el momento en el que la oferta sea la mejor. Es diferente a cuando se viajaba solamente unas veces en toda la vida o una al año como máximo y entonces se priorizaban destinos que eran un must", destaca Óscar Frías, CEO y fundador de Trabber.



"Nosotros incluimos el año pasado esta opción en nuestro portal y el número de personas que realizan las consultas de esta forma aumentó casi un 8% a día de hoy". Esto supone, además, un cambio de paradigma para las empresas del sector y los destinos, ya que la conectividad y los precios adquieren cada vez mayor importancia a la hora de captar turistas.

Perfiles

Según un estudio de hábitos que Trabber.es realizó entre sus clientes, las tipologías de viajero que responden a esta práctica son varias:



* Despedidas de solteros y solteras. Son uno de los grupos que suelen utilizar esta modalidad de viaje, principalmente por las ofertas de los aerolíneas y no por su interés turístico en el destino.



* Estudiantes extranjeros. Jóvenes con flexibilidad de fechas y destinos, procedentes de otros países, que quieren aprovechar al máximo sus años en el exterior al menor precio posible.



* Solteros y solteras. Es otro de los grupos que aprovechan frecuentemente las ofertas de vuelos sin importar el destino, por la facilidad de coordinar la vida familiar y el trabajo.



* Viajeros empedernidos. Un gran porcentaje de los viajeros en esta modalidad realizan más de cinco escapadas al año y, frecuentemente, ya han visitado los principales puntos turísticos del planeta.



La otra cara de la moneda de esta práctica es que hay un mayor porcentaje de compras que finalmente no se realizan. Además, la compra con antelación y con billetes no flexibles conlleva que muchas veces estos viajeros no puedan volar. "En muchos casos, los precios son tan baratos que el cliente lo que hace es comprar una "opción de viajar" sabiendo que puede que al final cambie de planes, pero en muchos casos se acepta el riesgo por una cuestión de riesgo-beneficio".