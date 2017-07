Tundis: "PAMI y ANSeS ejercen violencia institucional contra los jubilados"

Estamos recorriendo todas las localidades, voy a todos los centros de jubilados y me quedo a atender a toda la gente, la idea es transportar lo que hacía antes en las plazas o con el MirtaMóvil en la política", expresa la diputada del Frente Renovador, quien preside, además, la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara Baja. La periodista, experta en temas previsionales, estuvo hace poco en Catamarca para interiorizarse sobre la situación de los jubilados. Y sigue de gira por distintos puntos del territorio bonaerense en clave de campaña. Tundis aspira a renovar su banca y se postula como precandidata a diputada por la provincia de Buenos Aires del Frente 1País de Sergio Massa, lista que encabeza Felipe Solá.

En una charla con 3Días, da su visión sobre la actualidad local.

¿Creés que para el Gobierno los jubilados son un gasto?

-Sí, el Gobierno hace las cuentas, si hay que darles de más o de menos, y eso lo demostraron en marzo cuando plantearon que la fórmula estaba mal aplicada. Quizás lo vean como un gasto, pero es una inversión. Ellos aportaron toda su vida y PAMI tiene un déficit tan grande que si bien reconozco que viene del gobierno anterior, hace un año y medio que todo sigue igual porque las prestaciones no han mejorado. Por el contrario, han empeorado. El perjudicado no es otro que el jubilado. No hay medicina preventiva y por más que tengan descuentos, los jubilados gastan mucho, la mayoría tiene dieta equilibrada y no es justo que tengan que comer fideos todos los días. Macri no sabe cuántos jubilados hay y cuánto es la mínima. Cambiemos no vino a cambiar nada para los jubilados.



¿Te parece coherente que se les pida a los abuelos que salgan a buscar precios por el barrio?

-Justamente, una diputada decía que tenían tiempo para recorrer y comprar un artículo en cada local donde estuviera más barato. Hay gente que no tiene tiempo para recorrer distintos lugares y buscar precios. Y el jubilado tiene tiempo, pero no tiene fuerza y es injusto que ocupen ese tiempo yendo de un comercio a otro. Es una falta de respeto total.



¿Creés que se ha incrementado el destrato a la vejez?

-Sí, cuando hablamos de violencia, no sólo hablamos de violencia física. Violencia también es el destrato, el pagarles mal, tener que padecer la demora en ser atendidos por un médico, maltratados en la fila de pago de algún servicio, cuando se lastiman cruzando una vereda rota. Maltrato es cuando ves a muchos políticos que los visitan sólo para sacarse la foto y ellos se ilusionan, pero después los dejan plantados y no les solucionan nada. Lamentablemente muchos de ellos están acostumbrados a la violencia física, psíquica y económica. La negligencia y el maltrato institucional matan. Tanto ANSeS como PAMI ejercen violencia institucional contra nuestros jubilados.



Se rumorea que el Gobierno planea subir la edad jubilatoria a 65 años las mujeres, y a 67 los hombres. ¿Estás de acuerdo?

-No, no estoy de acuerdo, porque desde el 94 la mujer ya tiene la posibilidad de extender su edad jubilatoria hasta los 65 y la gran mayoría trabajan hasta esa edad. El hombre no tiene la posibilidad de extender su edad jubilatoria y entiendo que hay mucha gente que quisiera seguir trabajando pero el tema es dónde, cómo y cuánto ganaría. Por eso, exigir que se jubilen a los 65 las mujeres y 67 los hombres, me parece una aberración. No es el momento. Si se jubilan a mayor edad, ¿qué hacemos con los jóvenes? Habría que pensar entonces en cómo generar empleo. Se trata de una medida impopular y por eso no la van a reconocer hasta después de las elecciones, pero sabemos que es así.



¿Qué le sugerís a Macri?

-El Gobierno tendría que mentalizarse y no pensar en aumentar la edad jubilatoria para no jubilar a tanta gente, porque el tema está eclosionando. El problema del Gobierno es que no sabe cómo sostener el pago de los jubilados, la reparación histórica que tienen para pagar con el blanqueo. Tendría que haber más trabajadores en blanco, todo trabajador en relación de dependencia y el autónomo pagan el 3% de la totalidad de nuestro sueldo, que va al PAMI sin hacer uso del PAMI. Eso es lo que le está faltando al PAMI y a la ANSeS, los aportes de los trabajadores en blanco. Hay mecanismos para mejorar, pero es el Gobierno quien toma las decisiones.



¿El Estado está atendiendo los reclamos de inseguridad?

-Falta demasiado. No hay medidas de prevención y fijate que en distintas localidades se están poniendo las alarmas para que estén intercomunicados los vecinos. Es una forma de cuidarnos entre nosotros, ya que el Estado no nos cuida. La Provincia es tierra de nadie. Sé que están haciendo cosas pero no alcanzan.



¿Qué sentiste cuando intentaron quitar las pensiones por invalidez?

-Indignación. Estamos trabajando intensamente para reestablecer las pensiones por invalidez. Fue el trabajo de todos los sectores, las ONGs, y la presentación que hizo el FR y el GEN, las que lograron frenar esa vergüenza.



¿Que opinás de la candidatura de la ex Presidenta?

-Lo que nosotros hicimos fue renunciar ante escribano público y que la ciudadanía sepa que bajo ningún punto de vista nos vamos a amparar en los fueros como hacen muchos diputados que se rasgan las vestiduras y muchas veces son citados por la Justicia y se amparan en ellos. En el caso de Cristina o Menem, se sabe que necesitan de los fueros. Menem ya tiene una una condena firme y Cristina tiene tantas causas judiciales que deberá responder ante la Justicia. Y qué mejor que ampararse ante los fueros.



¿Qué cambió Cambiemos?

-La gran mayoría de las cosas que prometió no las cumplió, empezando por la pobreza cero. Prometieron inversiones y hasta el momento no llegaron. Siempre la misma musiquita pero la plata no aparece.

Chau fueros

"La función pública es para representar al pueblo, no para robarle -dice la legisladora-. Basta de provilegios. Basta de fueros". Es que la semana pasada los candidatos de 1País, encabezados por Sergio Massa y Margarita Stolbizer, firmaron un compromiso público de renuncia a sus inmunidades parlamentarias.

La campaña ya comenzó.