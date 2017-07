Tombolini: "El Gobierno no mejoró el consumo y la reactivación será muy tenue"

Como la mayoría de las fuerzas políticas, el Frente 1País también incluyó candidatos en sus listas que no vienen de la política. Es el caso de Matías Tombolini, el joven economista que será el primer postulante a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en la lista del partido de Sergio Massa. Él prefiere describirse como conferencista, actividad que realiza durante todo el año a lo largo del país.

Pero también es docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, autor de tres libros, entre ellos, EconoMatrix, recientemente editado. Cuenta que el motor de su decisión fue el deseo de aportar ideas renovadoras a la solución de los problemas del país. Y que ser conocido por su participación en los medios, lo ayudará a ganar votantes. Entre las desventajas de su postulación, menciona a todas aquellas cosas que deberá postergar, como su trabajo y sus afectos. "Con mi familia tuve varias charlas y, pese a que no todos estaban de acuerdo, decidí dedicarme de lleno a esto. Al final, lo aceptaron", dice Tombolini, padre de tres hijos y novio feliz.



El spot "La plata no alcanza" que lanzaste hace unos días fue muy criticado en las redes. ¿No es contradictorio dar ese mensaje en la cocina de tu casa, a la que tildaron de lujosa?

-Yo no vengo de la política y no tengo nada que ocultar. Se armó una polémica absurda porque no mentí en nada. No me parece razonable que tenga que alquilar un departamento en donde no vivo para mostrar algo que no soy. Creo que no fue un error, al contrario, permitió que discutamos que la plata no alcanza. Es como que me cuestionen por dar clases en la Universidad y hablar sobre el desempleo porque yo sí tengo trabajo. No tiene sentido. Sobre todo en un país en donde la ex presidenta que se fue es millonaria después de ejercer su mandato ocho años y el que la sucedió es un billonario que dice que quiere lograr pobreza cero.



¿Cómo ves la situación política y social del país?

-Desde mi punto de vista, no alcanza la plata y eso esta fuera de la agenda de los políticos. Ni este ni el anterior gobierno lo han podido resolver. Presentar ideas renovadoras es lo que realmente me motiva a participar públicamente y ponerlo en la agenda para abordarlo desde la política pero ser tomadas desde un lugar diferente.



¿Qué diferencias y similitudes encontrás entre este gobierno y anterior?

-Ambos gobiernos se centran en el relato y no en los problemas reales que tenemos los argentinos. No buscan discutir ideas sino personas. En eso son bastante similares. Se basan en descalificar al otro como herramienta central de debate.



¿Qué te parece la candidatura de Cristina Kirchner?

-Habrá que ver lo que puede ofrecer desde el punto de vista del marketing. La opción electoral entre la oposición es elegir eso o la propuesta que encabeza Sergio Massa, de orden netamente pro positivo antes que confrontativo.



Ustedes proponen renunciar a los fueros pero ese privilegio está en la Constitución...

-Los fueros atrasan 200 años y claramente son un privilegio y una ridiculez. Yo, por ejemplo, no necesito fueros para dar clases en la facultad o dar conferencias, ni para escribir libros o ejercer una representación popular en una banca. La sociedad tiene hoy puesto el ojo más en lo que nos sucede y una garantía así ya no tiene sentido. Sí creo que hay que encontrar una solución cuya validez jurídica incluya a todo el mundo. Lo que no puede pasar es que cuando uno plantea un camino sea criticado y no haya una contrapropuesta. En la Argentina el método parece ser la agresión en vez del dialogo.



¿Crees que la economía se va a reactivar tras las elecciones?

-Yo creo que muy poco. Si uno le pide a cualquier persona que enumere tres medidas tomadas por el Gobierno para recomponer el salario, veríamos que son muy difíciles de identificar porque no ha sido un gobierno enfocado en mejorar el consumo y no ha tomado ninguna medida en esa dirección. De modo que la recuperación va a existir pero va ser realmente muy tenue.



¿Cómo se pueden solucionar los problemas de inseguridad y de violencia de género, que crecen exponencialmente cada día?

-La violencia de género es el resultado de una ausencia en la educación sexual integral, no es algo que sucede en el vacío. Por eso hay que trabajar sobre esta educación para que la violencia no ocurra. Pero en la medida en que sigamos los nenes jugando con los autitos y las nenas con las muñecas, se van generar condiciones para que esto siga pasando. Hay que trabajar sobre los paradigmas educativos que tenemos. En términos de inseguridad voy a poner un ejemplo que no sea estrictamente robo. Hablemos de la violencia en la vía pública como la que se ejerce en los piquetes. Ahí no podemos pensar que el Estado tiene que llegar con los cabezas de tortuga a moler a palos a los manifestantes, que es la foto que calma la ansiedad de muchos que se ven presos de los cortes. Lo que debe hacer el Estado es llegar antes, prever esto, y después ordenar para que el corte sea parcial y no afecte del todo al resto. Actuar más rápido y anticiparse. Si no, es un Estado bobo.



La grieta ideológica mermó pero no desapareció. ¿A quién creés que le es funcional?

-Creo que le resulta funcional a los políticos, porque cuando vos debatís sobre blanco o negro, no distinguís entre quienes comen y quienes no. En la Argentina, el debate es siempre horizontal no vertical, y tiene que ver con lo que no se pudo resolver en los últimos 35 años que es la pobreza. Es lo que más duele de nuestro país.

Política y farándula

Matías Tombolini dice que cada vez que ve una pareja formada por un político y un miembro de la farándula, piensa con desconfianza. Pero cree que no todos los casos son iguales. Y como ejemplo, cita al intendente de Lomas de Zamora y su mujer, Jesica Cirio, quienes va a ser padres.

"Al final, terminó siendo algo genuino", dice. En cambio, remarca que la relación del ex gobernador bonaerense Daniel Scioli con la joven modelo Gisela Berger, le parece triste, "porque someten su vida personal a una propaganda".