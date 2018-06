"Todas las dudas están en 2019"

En un mano a mano con 3Días, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss, marca las diferencias que existen entre los niveles de actividad hoy y hace unos meses. Admite que "lo más fácil" en el plan de reducción del déficit es cortar la obra pública. Pero pide que se analicen otros recortes para que la caída en la actividad de los ladrillos no impacte directamente en los niveles de empleo y en el desarrollo de la industria. Hasta ahora, la construcción fue la actividad que, junto con automotrices, vino empujando el Estimador Mensual Industrial del INDEC y los números que da la Unión Industrial Argentina (UIA). En paralelo, Weiss reconoce que con el freno decretado por el Gobierno, la actividad tendrá este año un crecimiento menor al que estaba pronosticado. Y aclara que "todavía es temprano" para ver los efectos de la corrida sobre la construcción.

¿Cómo es hoy la foto de la actividad de la construcción?

-Bueno, el Gobierno ha anunciado un recorte del déficit fiscal, del gasto del Estado. El Gobierno asegura que las obras en ejecución se van a mantener en 2018, pero hay un recorte de $ 30.000 millones en obras nuevas. Independientemente de eso, en 2019 hay una fuerte baja del déficit, y la baja fácil pasa por la obra pública. La otra pasa por tocar una serie de parámetros, uno de los cuales es revisar todas las jubilaciones por invalidez, que se sabe que muchas son irregulares. O empezar a tocar otro tipo de gasto que es más difícil de consensuar con la oposición... siempre lo más fácil es la obra pública. Ante esto, decimos, señores gobernantes, abóquense a bajar el gasto improductivo del Estado o lo que va a sufrir es la obra pública. Y ahí sí viene el problema de que si no hay obra habrá mucho menos empleo y menos actividad en la industria.

¿Cómo venía la situación del sector antes de la corrida?

-Antes de la mini crisis cambiaria, veníamos creciendo mes a mes. En septiembre del 2016, que empezamos a retomar empleo, lo hicimos todos los meses más que el mes anterior. Eso se verificó hasta abril, donde empezó a estancarse un poco. Ahora creo que vamos a ver un crecimiento menos importante. Y para 2019 están todas las dudas. Si no se puede hacer ningún recorte, salvo en obras, va a ser un enorme cimbronazo.

¿Cómo se refleja este síntoma en la obra privada?

-Todavía se están siguiendo, no he visualizado obras privadas ralentizadas. Supongo que si hay proyectos se mantendrán, porque no hay una crisis económica profunda. Pero hay que esperar que pase el tiempo y analizar los indicadores para saber si influyó.

¿Cuáles son los números de la construcción, en general, que manejan para fines de este año?

-Venía creciendo entre 6 y 8%, veníamos pensando en terminar el año en ese orden, contra un 2017 que habíamos crecido en 12%, pero ahora tengo que esperar a ver los indicadores para saber si eso se mantiene o se aplaca un poco. Es muy temprano para decirlo.