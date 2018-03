Solda: "Los proyectos de cambios en educación se encaran en forma autoritaria"

Es frecuente encontrar en las redes sociales mensajes de Malena Solda a favor de la educación pública y de otras causas como la preservación de los glaciares. Sin embargo, prefiere no opinar sobre cuestiones políticas puntuales, porque considera que "la grieta" subsiste y las visiones están "tan divididas, que si uno se pronuncia para un lado, el otro te deja de escuchar".

Pese a su juventud, Malena es una actriz madura, y desde su debut en Montaña Rusa, en 1994, mantuvo una carrera imparable, con numerosas películas, series de televisión y participaciones en obras de teatro en su haber.

Se siente "privilegiada" por poder vivir de su trabajo actoral, en momentos en los cuales, dice, la situación de sus colegas es "muy complicada". En estos días filma para la película de producción española Yo, mi mujer y mi mujer muerta, dirigida por Santi Amadeo, y ensaya para participar en la obra La Tempestad, en el Teatro San Martín.

La actriz está fuertemente comprometida con la defensa de la educación pública y estima que hoy ese sector se debe "un debate muy amplio" en el que participen todos los referentes, ya que advierte con preocupación que se están lanzando proyectos "sin consultar a los docentes" a través de una modalidad que presiente de corte "autoritario".

La protagonista de la exitosa serie Cuéntame cómo pasó, que repasó episodios históricos de la Argentina desde 1974 hasta 1983, lamenta que probablemente no se realice una segunda temporada por cuestiones presupuestarias de la Televisión Pública, que la transmitió con gran adhesión del público.

Prácticamente desde que te iniciaste como actriz no paraste. ¿Cómo te sentís con tu carrera?

-Estoy muy contenta, muy orgullosa de haber podido elegir lo que quería hacer y llevar la carrera por el camino que me hace sentir más cómoda. Me siento super privilegiada por eso, ya que son pocos los actores que pueden vivir de su profesión.

¿Cómo ves la situación de los actores actualmente?

-Complicadísima, con muy poca producción nacional de ficción en televisión; el cine está prácticamente parado y vivir del teatro es dificilísimo.

¿Cómo podría revertirse esa situación?

-Tendría que haber una ley que estableciera lo que se llama "cuota pantalla", con una cantidad de producción de ficción que tiene que ser precisamente eso, porque si no se aclara que se trata de una realización nacional de ficción te ponen a un panelista que opine y ya está. Puede haber producciones más económicas, no es cuestión de gastar mucho dinero sino de creatividad para elevar el nivel de la competencia.

La versión argentina de la serie Cuéntame cómo pasó fue un gran éxito. ¿Habría que hacer más ficción de esa categoría?

-Cuéntame.. fue un esfuerzo muy grande para el canal (la Televisión Pública), que valió la pena; no se fue de presupuesto, y aunque fue un producto caro, porque hacer época es caro y por eso no lo hacen las productoras privadas, también se podría hacer algo con una pared negra, tres actores y una situación y ya está. Se podrían filmar obras de teatro y transmitirlas por televisión, como se hacía antes de la dictadura. Para eso no se necesitan grandes gastos sino una decisión política cultural.

Estuviste participando en campañas a favor de la educación. ¿Es uno de los temas que más te preocupan?

-Sí, adhiero a varias campañas. Para mí la educación pública es muy importante, como la cultura. También adhiero a la ley de Glaciares, pero básicamente lo que más me moviliza es la educación y la cultura.

¿Cómo ves la situación de la educación en este momento?

-Creo que hay que debatir la educación en el Estado. Hay que revisar un montón de cosas, pero no creo que la forma de discutir sea dejando sectores afuera o destruyendo lo que ya hay para construir algo nuevo. Como pasó con el tema de los profesorados, que decían que iban a cerrar todos para que la carrera docente fuera universitaria y eso era medio engañoso. Aparecía en las redes sociales una encuesta preguntando si uno prefería que el docente que enseñaba a su hijo fuera terciario o universitario. Lo que hay que hacer es volver a jerarquizar institutos de formación docente en vez de cerrarlos para hacer una universidad medio privada. En el medio creo que hay un negocio. No lo consultan, no hablan con los rectores o los profesores. Con el proyecto de cerrar los institutos y crear la universidad se hizo una campaña tan grande que la gente no se inscribió porque pensaba que no iban a seguir más, y esa también es una forma de vaciarlos.

¿Cómo creés que se pueden resolver esos conflictos?

-Creo que nos debemos muchísimos debates. Hay cosas que tienen que cambiar pero no así. La forma en que están tratando de hacerlo me parece bastante autoritaria.

Ya entramos en el tercer año del gobierno de Macri. ¿Cuál es tu balance?

-Yo prefiero hablar sobre educación y cultura, que es donde yo me muevo. En cuanto a cuestiones más amplias sobre el Gobierno, mejor que opine el que se sienta más seguro o sepa más. A mí no me gusta opinar en general, porque la cuestión está tan dividida en este momento que si uno se pronuncia para un lado, el otro te deja de escuchar, y eso no me parece sano ni constructivo.

Con Santi Amadeo

Bajo la batuta del director español Santi Amadeo, realizador, entre otras películas, de Astronautas y ¿Quién mató a Bambi?, Malena Solda se apresta a filmar las escenas de la película Yo, mi mujer y mi mujer muerta en locaciones argentinas, luego de haber completado la etapa de rodaje de la coproducción en Andalucía. Protagonizada por Oscar Martínez, el film gira en torno a "un profesor argentino que queda viudo, y después de muchos años de vivir con su esposa y con su hija, que interpreto yo, se entera del último pedido de su mujer y comienza a encontrar un mundo que no conocía y que lo va modificando", cuenta.

El elenco se completa con Carlos Areces e Ingrid García Jonsson y si bien no hay fecha de estreno, se estima que podría presentarse en España en septiembre próximo.