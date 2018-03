Sierra: "Vienen cambios profundos que van a revolucionar la concepción de familia"

Mayo Francés, la Primavera de Praga, la matanza de los estudiantes en Tlatelolco, la guerra de Vietnam, el Rock Nacional -e internacional-, el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM) son apenas algunos de los fenómenos que el periodista Gustavo Sierra aborda minuciosamente a lo largo de su último libro: El 68. El año que marcó a fuego la Argentina y el mundo durante los siguientes cincuenta años.

Pese al título, el autor se encarga de aclarar: "Los años forman parte de épocas, y las épocas no se rigen por el calendario". Es por eso que para el autor, en la Argentina, aquel año comenzó con el fusilamiento del Che, en octubre de 67, y terminó seis meses más tarde, en mayo del 69, con el Cordobazo. Aun así, asegura: "El 68 fue un año clave, epicentro entre los 60 y los 70. Ocurrieron una cantidad enorme de acontecimientos que marcaron, desde el punto de vista social y cultural, los siguientes 50 años".

En un mano a mano con 3Días, da su visión de lo que denomina una "revolución dentro de las casas", sobre el error de haber tomado las armas y sobre los cambios que se vienen.

Decís que en el 68 se vio una "revolución dentro de las casas", ¿qué quiere decir?

-Que los adoquines que volaban en las calles llegaron a las cocinas y a los livings de las casas porque, sobre todo, se trató de un gran movimiento juvenil por romper con las imposiciones de una sociedad encorsetada, que tenía, por ejemplo, de tradición que el papá abogado tenía que tener a su hijo abogado, que el hijo del zapatero siguiera el oficio del padre o las hijas se tenían que casar a cierta edad o se quedaban para vestir santos. Entonces, lo que ocurre es esto: un quiebre fundamental de los más jóvenes y los mayores dentro de la familia y creo que, si bien no hubo una revolución en el sentido general, porque la mayoría de los movimientos fracasaron desde el punto de vista político, sí tuvieron un éxito muy grande ahí, desde el punto de vista cultural. Hoy, 50 años más tarde, las relaciones dentro de las familias y entre padres e hijos e hijos y padres son totalmente diferentes.

Entonces, ¿fue una rebelión cultural exitosa o una revolución política que fracasó?

-Las dos cosas, porque es una revolución cultural muy exitosa, pero desde el punto de vista político, fijate que prácticamente fracasaron todas: la Primavera de Praga, desde ya el Che Guevara, más allá de que pasó a ser un símbolo de muchas luchas posteriormente, creo que su concepción del foquismo está totalmente perimida, a pesar de que siguen habiendo grupúsculos que lo reivindican, pero no tiene ningún sentido y el Cordobazo termina con la dictadura de Onganía pero tampoco es un triunfo. No había una vocación de toma de poder, había una vocación de romper con las viejas estructuras y de evolucionar hacia la modernidad y la posmodernidad que apareció allí, poco después, y donde muchas de las ideas de los filósofos y de los escritores reconocidos son los que de alguna manera influenciaron lo que estaba viniendo.

Esto de "no sé lo que quiero, pero lo quiero ya", no haber planteado un panorama hacia dónde ir, ¿ayudó a que sea un fracaso desde el punto de vista político?

-Creo que se necesitaba eso. Que se necesitaba la imaginación al poder, un romper sin saber hacia dónde vamos. Lo que ocurre ahí es que las ideas esas, que sabían muy claramente "hacia a dónde había que ir y lo que había que hacer", habían fracasado. No estaban dando las respuestas a los chicos de lo que se necesitaba. Entonces, prefirieron romper con eso, sin saber hacia a dónde iban, y ahí aparece la influencia de los pensadores anarquistas, maoístas y trotskistas y la psicología. Freud tuvo mucho que ver con el Mayo del 68 porque las corrientes políticas se entremezclaban con esto, y hacían que saliera esta poesía de las paredes en Francia y en el resto del mundo. Lo que vimos en los EE.UU., con el Verano del amor, del 67, hasta el festival de Woodstock, fue una rebelión de muchísimos jóvenes, en lo que se denominó el hippismo, pero que era un gran movimiento contra el consumismo, eso yo creo que está dando vueltas en capas importantes de jóvenes en el mundo y que esas ideas están ahí, más allá de que no haya hippies.

Los estudiantes tuvieron el apoyo de la Iglesia, obreros e intelectuales, y aun así, concluís: "No estaban dadas las condiciones para que se dé una revolución". ¿Qué faltó?

-Creo que hubo una enorme equivocación que tuvo que ver con no continuar lo que los había inspirado: el movimiento por los derechos civiles en EE.UU., y volcarse a los grupúsculos que llamaban a tomar las armas. Ahí estuvo el error de esa generación. Si hubieran seguido las tácticas y las formas de las luchas de los derechos civiles, en forma pacífica seguramente hubiéramos evolucionado mucho más rápido, y tenido una transformación mucho más profunda. Creo que tomar las armas provocó, obviamente, una reacción del sistema muy fuerte, el sistema era demasiado fuerte como para que estos movimientos prosperaran. Creo que esa confusión se dio en todos lados, en la Argentina en particular; entre muchos sacerdotes, que no sabían dónde ubicarse, y que inspiraron a muchos jóvenes en esto que finalmente los llevó a tomar las armas. Y me parece que lo que ocurrió fue un retroceso tremendo, en la Argentina y buena parte del mundo. Evidentemente, había fuerzas muy conservadoras, retrógradas, a pesar de llamarse de izquierda. El Partido Comunista (PC) tomó posiciones no sólo en Francia, sino en buena parte del mundo, como en la Primavera de Praga, que el "socialismo con rostro humano" fue aplastado por los tanques del Kremlin, y eso fue defendido por muchos, más allá de que provocó que muchos intelectuales se fueran del PC, y empezaran a evolucionar hacia otros sectores más democráticos, pero no quedó claro. Era muy heterogéneo el movimiento, y eso hizo que muchos de los que estuvieron en las revueltas del 68 terminaran en veredas enfrentadas.

¿Qué eje creés que tendrá la "próxima revolución"? En la marcha del 8M había carteles que decían: "La revolución será femenina o no será". ¿Irá por ese lado?

-Estoy viendo que hay un cambio muy fuerte. Lo que veíamos ahí es algo que tiene que ver con el mito de las Amazonas, que es la mujer sola: después de tantos años sojuzgada, pasa a tener casi el mismo comportamiento del hombre, y ése es un problema, obviamente. Pero podría llevar a muchas mujeres a entender: "Lo podemos hacer solas". Y realmente pueden hacer todo absolutamente solas hoy. Me parece que va a haber ahí un cambio profundo, que va a revolucionar, obviamente, la concepción de familia, que creo que es lo que se va a romper, que ya está, pero todavía no hemos visto absolutamente todo. Por ejemplo, una mujer que decide convertirse en hombre y tiene como pareja a otro hombre. El cambio es sumamente fuerte. Creo que los jóvenes ya están más preparados para ver esto, que obviamente tiene que traer modificaciones enormes: qué va a pasar con la relación entre padres e hijos, cómo será la figura de padre y madre cuando no estén, y que estén de otra manera. Ya hemos visto que el ser humano puede sobrevivir a casi todo. Creo que va a haber un cambio de este tipo, y estoy casi convencido que no va a ser esto de la revolución como nosotros lo pensamos, en la calle, con la barricada y el fusil y cosas por el estilo. Creo que no tendrá estos parámetros, sino otros, que tienen que ver con un hacker en un sótano en Corea del Norte y otras cosas.

¿Por qué hay que leer tu libro?

-Creo que hay varios públicos. Primero, los que nacieron en el 68, que quieren saber qué pasó el día que nacieron. Pero me gustaría que lo leyeran los más jóvenes, porque habla de una época que está dentro de un mito. Y, como todo mito, no es una visión completa, le pusimos elementos que queríamos escuchar o ver en ese momento, y nos olvidamos de la violencia. Y porque muchos no saben que ahí están las raíces de mucho de lo que hoy toman como propio. Hay que buscar ahí el epicentro de lo que nos modificó hasta 50 años más tarde. Seguimos teniendo, desde el punto de vista social y cultural, mucho de lo que sucedió en ese 68. Si alguien cree que lo que ocurrió desde el punto de vista político hoy puede ser puesto en práctica, estamos mal, no evolucionamos y no aprendimos nada. Espero que esto inspire a nuevas concepciones, que nos lleven a una mejor sociedad o, simplemente, a lo que plantea la Constitución de EE.UU.: la búsqueda de la felicidad.

A 50 años

"Creo que hay que mirar las raíces", dice Gustavo Sierra al referirse a las huellas que dejó aquel año bisagra. Y poner el ojo en aquello que querían esos jóvenes, que tenían la voluntad de cambio y transformación, así como también, que luchaban contra cualquier tipo de opresión y autoritarismo. "Eso es lo que marca ese 68 y creo que es hoy, todavía, lo que mueve a los más jóvenes", opina.

De todas formas, aclara: "Las corrientes políticas de entonces, en su mayoría, están absolutamente perimidas. No creo que hoy podamos aplicar ese pensamiento. A pesar de que hay muchos que lo creen, y que lo han hecho en los últimos años". Y concluye: "Hay que pensar en un futuro en que haya una revolución científica y tecnológica".