Claudia Lapacó: "Si te pegás al gobierno de turno, te van a pasar factura"

A pocas semanas de su estreno, la obra "Filomena Marturano: matrimonio a la italiana" protagonizada por Claudia Lapacó y Antonio Grimau en el Teatro 25 de mayo del barrio de Villa Urquiza, colgó el cartel de "LOCALIDADE AGOTADAS". "Tomé a Filomena Marturano como el rol más comprometido de mi carrera y disfruto ese desafío", asegura Lapacó a 3Días. Con cincuenta y ocho años de carrera, versátil como pocas y, un personaje que le calza como anillo al dedo, logra en cada función el aplauso cerrado del público. Agradable y adorable, disfruta de las pequeñas cosas y evita hacerse malasangre "veo la tele y escucho malas noticias todo el tiempo, "no quiero que se mienta ni se omita, pero si todo es tan negativo, te va envenenando y perdés la ilusión", sentencia Lapacó, quien cambió un "Antonio" por otro (N.de la R: Gasalla por Grimau) y, su pelea con el primero ya es historia!



- ¿Qué opinás de la polémica "Ley del actor"?

- No la leí pero, pude escuchar a Luis Brandoni por televisión y habló muy bien al respecto. Hubo un grupo de actores que la firmó y ahora dicen estar disconformes. Es muy contradictorio . El trabajo del actor difiere de otros empleos. No tenemos continuidad. Entonces, si un productor tiene que pagar aportes un año, por un actor que actuó tres meses, es imposible! Tampoco creo que se acabará el teatro porque te aseguro que va a seguir existiendo. Aún durante el Proceso, apareció Teatro Abierto y se gestaban proyectos. El problema es que las salas chicas no tendrían ningún apoyo más allá de algún subsidio de Pro Teatro, al igual que en los teatros oficiales que muchas veces cobran con retraso.

- Muchos actores hacen malabares para mantenerse económicamente ..

- ¡Claro! Se hace muy difícil mantener una familia! Yo, por suerte no tengo que mantener a nadie. Vivo en un ambiente justamente para no padecer estos avatares. No necesito involucrarme en una ficción o en una obra de teatro que no tenga ganas de hacer para pagar gastos fijos. La única obra social que tengo es la de Actores y gracias a Dios no me enfermo seguido. El día anterior al estreno me esguincé y agradezco al el equipo del Dr. Furman por su profesionalismo. Los actores no nos permitimos suspender una función y además, cuando estoy en el escenario no me duele nada.

- ¿Sos buena administradora?

- No soy consumista, las cosas materiales, no son mi prioridad. Mi amiga Carola me regala valijas de ropa impecable que uso y disfruto y, en cuanto a los gastos, hace tiempo que decidí vivir tranquila, achicar gastos innecesarios .¡A esta alturade mi vida, no trabajo más para mantener paredes!

- ¿Por qué los espectáculos de teatros oficiales no se publicitan?

- Eso me gustaría saber . No entiendo por qué no salimos en las carteleras ¡Cómo hacés para que se entere la gente! Por eso agradezco tanto a Susana Giménez que apenas llegó de sus vacaciones, vino a ver la obra y gracias a ella salimos en todos los medios! También el boca a boca del público, porque eso me reconfirma que están felices en el teatro.

- ¿Cómo ves la reacción de la gente respecto de las medidas económicas del nuevo gobierno?

- Siempre resaltamos las equivocaciones del otro, creo que deberíamos poner el hombro todos. Tenemos que acompañar al gobierno durante cuatro años y veremos que pasa. No se puede exigir tanto al comienzo. ¡No me parece que un gobierno deba estar diez años aunque hayan hecho muchas cosas. Y en caso de corrupción hay sacarlos del poder inmediatamente.

- ¿Militaste alguna vez?

- Nunca milité, no es lo mío. Me da tristeza que tanta gente haya dejado de saludarse por diferencias ideológicas. Me parece positivo que los partidos se junten y se tomen las mejores ideas de cada uno. Los actores no tendrían que opinar de todo .. Si te pegás al gobierno de turno, te van a pasar factura. Podés tener ideas y defenderlas sin exponerte tanto. La única vez que me movilicé fue en el cierre de campaña de Alfonsín. Me parece terrible que a Pablo Echarri se lo boicotee por su preferencia política. Un actor debe ser querido por lo que hace y si quiere meterse en política que lo haga .yo prefiero debatir mis ideas con amigos y familia.

- ¿Qué temas te preocupan hoy?

- Muchos... que haya gente con hambre o no tenga vivienda. Y si bien son cuestiones primordiales, no creo que haya que pararse a gritar que se merece tal o cual cosa. Se empieza por la salud y la educación. Ojalá se generen planes para la gente que no llega. No podemos estar rodeados de villas y que se viva tan mal. He filmado un corto en la Villa 31 y tuvimos que entrar con alguien del lugar, porque es peligroso. El mundo está equivocado pero tengo esperanza que si nos damos la mano las cosas pueden cambiar.

- Un deseo para el país..

- Que podamos salir adelante colaborando entre todos, del más humilde al que más tiene.